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본문 요약

서울 서초구는 전통적인 보수의 텃밭으로 분류된다.

보수 표심이 가장 크게 결집하는 강남구에서조차 한 차례 진보 진영 구청장이 탄생했지만, 서초에서는 지난 민선 1~8기 동안 단 한 명도 배출되지 않았다.

보수 진영에서 서초는 '공천이 곧 당선'이라는 불문율이 자리 잡은 것도 이 같은 이유다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘국힘→민주’ 당 바꿔 서울 서초구청장 도전

입력 2026.05.19 20:55

수정 2026.05.19 20:57

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  • 류인하 기자

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황인식 전 서울시 한강본부장

보수 아성서 국힘 전성수와 대결

서울 서초구는 전통적인 보수의 텃밭으로 분류된다. 보수 표심이 가장 크게 결집하는 강남구에서조차 한 차례 진보 진영 구청장이 탄생했지만, 서초에서는 지난 민선 1~8기 동안 단 한 명도 배출되지 않았다.

보수 진영에서 서초는 ‘공천이 곧 당선’이라는 불문율이 자리 잡은 것도 이 같은 이유다. 더불어민주당 후보들은 그간 선거 때마다 도전장을 냈지만 결과는 ‘최저 득표율 낙선’이었다.

서초는 ‘어차피 질 싸움’이라는 인식이 깔려 있다보니 진보 진영 후보 입장에서 쉽사리 출사표를 던지기 어려운 지역이다. 민주당 내 한 관계자는 “파란 점퍼를 입고 주민들께 인사하면 노골적으로 불쾌한 표정을 짓거나 받은 명함을 그 자리에서 바닥에 던지는 사람도 심심찮게 만날 수 있다”고 말했다.

이번에 서초구청장에 도전한 민주당 후보는 황인식 전 서울시 한강본부장이다. 강한 보수색을 띠는 인사로 꼽히며, 올해 3월 초까지만 해도 국민의힘 소속이었다. 하지만 당내에서 경선 기회조차 얻지 못하자 ‘당 색깔’을 바꿔 도전장을 내밀었다. 황 후보는 12년 가까이 서초구청에서 근무한 행정 전문가로 서초구 사정에 밝다는 것을 강점으로 꼽는다. 그는 “경부고속도로 지하화, 사당역 복합 환승센터 건립 등 서초구 현안을 해결하려면 중앙정부와 서울시의 협력이 중요한 만큼 ‘여당 구청장’이 돼 사업에 속도를 내겠다”고 밝혔다.

전 후보는 행정 연속성을 강조하고 있다. 지난 4년간 조은희 전 구청장 사업을 착실히 완수해온 추진력을 무시하기 어려울 것이라는 관측이 많다. 지역 내에서는 “전성수 구청장만의 색깔이 잘 드러나지 않는다”는 평가도 있지만, 지역 현안을 중단 없이 추진하고 있다는 ‘안정성’은 강점으로 꼽힌다.

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