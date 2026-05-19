“이 사람들 없으면 우리 노인네는 못 사니더”

출범 7년 맞은 경북 영양군 ‘생활민원 바로처리반’

인구 1만6000명에 1인 가구 54%

65세 이상 고령층이 43% 달해

기름보일러·전동휠체어 수리 등

각종 집안 궂은일 도맡아 처리

“독거노인 불편 없도록 챙길 것”

“다마(전구) 갈아주지, 샤시(창틀) 손봐주지. 이 사람들 없으면 우리 같은 노인네는 못 살지.”



경북 영양군 영양읍 현리 한 주택에서 구분선 할머니(85)가 지난 14일 낡은 공책을 펼쳐 보이며 말했다. 공책에는 삐뚤빼뚤한 글씨로 ‘읍사무소 샤시 680-8585’라고 적혀 있었다. 영양군이 직접 운영하는 ‘생활민원 바로처리반’ 전화번호다.



빼곡하게 적힌 아들·며느리·손주들 생일 옆에 쓰인 이 전화번호는 구 할머니가 요즘 가장 자주 찾는 번호이기도 하다.



“마을에서 제일 젊은 사람이 이장인데 그 양반도 예순둘이라. 마을 일 보기도 바쁜데 어떻게 부탁하겠나.”



할머니가 이날 신청한 민원은 싱크대 수전 수리였다. 바로처리반 직원들이 수전을 뜯자 시커멓게 부식된 고무마개가 나왔다. 직원들은 새 고무마개를 끼운 뒤 낡은 수전도 새것으로 교체했다. 작업은 10분도 걸리지 않았다.



수전 교체를 마친 직원들은 방문 손잡이가 덜렁거리는 것을 보자 다시 공구를 들었다. “어머니, 이것도 고쳐드릴게요. 손잡이가 다 됐네요.” 구 할머니가 두 손을 모으며 “아이고, 고마워라”라고 말했다. 신청 목록에는 없던 가욋일이었다.



김기호 바로민원처리팀 팀장은 “신청인 대부분이 혼자 사는 어르신들”이라며 “젊은 사람들에게는 쉬운 일도 어르신들에게는 어려운 일이 될 수 있어서 한 번 방문했을 때 다른 부분도 함께 살펴보려 한다”고 말했다.



영양군 인구는 지난달 기준 1만5991명으로, 울릉군을 제외하면 전국에서 가장 작은 규모다. 전체 가구 중 54%가 1인 가구로, 65세 이상 인구 비율은 43%에 달한다. 영양군이 2019년 경북 최초로 생활민원 바로처리반 전담 조직을 꾸린 이유다.



바로처리반은 올해로 출범 7주년을 맞았는데, 그간 처리해온 생활민원이 1만5000건을 넘는다. 여름에는 방충망을 고치고 겨울에는 창호 단열재를 설치한다. 전등과 수도 수리는 물론 보일러 점검과 화장실 안전바 설치도 맡고 있다.



창립 멤버인 이종형 주임(47)은 “기름보일러 고장은 대부분 겨울이 찾아올 때 발견된다”며 “난방이 끊긴 채 집 안에서 떨고 있는 어르신들을 두고 퇴근할 수 없어 밤늦게까지 수리하고 퇴근한 적도 많았다”고 말했다. 이 주임은 익숙하지 않은 보일러 수리법을 하나씩 배워 현장을 뛰었지만, 지금은 경험이 쌓이면서 일 처리 속도도 빨라졌다.



최근에는 어르신들의 이동수단인 전동휠체어 수리 요청도 늘고 있다. 이 주임은 “부품이 필요하면 제조사에 직접 연락해 주문하고 단순 정비는 유튜브 동영상을 보고 익혀서 해드리고 있다”고 말했다.



영양군은 기초생활수급자·차상위계층·65세 이상 홀몸노인 가구에는 10만원 이하 재료비를 무상으로 지원한다. 대규모 공사는 제외하고 재료는 신청자가 준비하도록 해 지역 소상공인과의 마찰도 최소화했다.



김 팀장은 “현장 방문 때 다른 행정 지원 제도도 함께 안내하면서 복지 상담 창구 역할도 하고 있다”며 “혼자 사는 어르신들이 생활하면서 겪는 불편을 조금이라도 덜 수 있도록 계속 현장을 챙길 계획”이라고 말했다.

