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김민석, 민주당 신임 원내대표단 만찬…전당대회 준비 잰걸음?

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본문 요약

김민석 국무총리는 19일 더불어민주당 신임 원내대표단과 만찬을 했다.

이를 두고 김 총리가 오는 8월 민주당 당대표 선거 출마를 위한 잰걸음에 나선 것이란 분석이 나온다.

한 민주당 의원은 "김 총리의 전당대회 출마는 기정사실이라고 본다"라고 말했다.

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김민석, 민주당 신임 원내대표단 만찬…전당대회 준비 잰걸음?

입력 2026.05.19 21:04

  • 김송이 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김민석 국무총리가 19일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 열린 2026 대한민국 중소기업인대회에서 격려사를 하고 있다. 연합뉴스 사진 크게보기

김민석 국무총리가 19일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 열린 2026 대한민국 중소기업인대회에서 격려사를 하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리는 19일 더불어민주당 신임 원내대표단과 만찬을 했다. 최근 김 총리가 여당 의원들과 접촉을 늘려온 것을 두고 차기 당권 도전을 위한 기반을 다지고 있다는 해석이 나온다.

김 총리는 이날 오후 6시30분부터 서울 삼청동 총리공관에서 민주당 신임 원내지도부를 초청해 만찬을 했다.

만찬에는 최근 연임한 한병도 원내대표를 비롯한 원내대표단 등 10여명이 참석한 것으로 알려졌다. 총리실에서는 민기 국무총리비서실장 등이 참석했다.

이날 만찬 자리에서는 국정 현안 논의가 이뤄졌다. 김 총리는 특히 국회에 계류된 민생 법안의 신속한 통과를 주문한 것으로 알려졌다. 이재명 정부 성공을 위해 당과 정부가 원팀으로 노력하자는 이야기도 오간 것으로 알려졌다.

이주희 민주당 원내대변인은 이날 만찬 이후 “총리는 123개 국정과제를 뒷받침할 필수 입법안 신속 처리에 대해 당부했다”며 “이재명 정부 2년 차를 맞아 정부와 여당의 원내대표단이 함께 심기일전해 국정 운영의 강력한 원군이 되어줄 것을 요청했다”고 밝혔다. 그러면서 “원내대표단은 이에 적극 동의하고 올해 하반기까지 주요 국정 운영과제를 마무리할 것을 논의했다”고 전했다.

앞서 이 원내대변인은 이날 오전 원내대책회의 이후 기자들에게 “원내대표단이 새롭게 구성됐기 때문에 의례적으로 이뤄지는 상견례 자리”라면서도 “중동 위기와 선거를 앞둔 시기라 화기애애하게 회식만 할 수 있는 상황은 아니다”라고 말했다.

김 총리는 최근 여의도와 접촉면을 넓히고 있다. 지난 11일에는 국회 국토교통위원회, 지난 12일 정무위원회 소속 여야 의원들을 초대해 식사한 것으로 알려졌다.

이를 두고 김 총리가 오는 8월 민주당 당대표 선거 출마를 위한 잰걸음에 나선 것이란 분석이 나온다. 한 민주당 의원은 “김 총리의 전당대회 출마는 기정사실이라고 본다”라고 말했다.

차기 당권 주자로는 김 총리 외에 연임 도전 의사가 분명한 정청래 대표, 인천 연수갑 국회의원 보궐선거에 출마한 송영길 전 대표, 우원식 국회의장, 김용민 의원 등이 거론된다. 이에 따라 6·3 지방선거 결과가 이들의 출마 여부와 승패에 관건이 될 것이란 관측이 나온다.

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