무주택인 내가 소득 상위 30%?…2차 고유가 지원금 ‘제외자들’ 불만 속출

작년 2차 소비쿠폰은 건보료 기준 ‘하위 90%’…대상자 1000만명 줄어

“연봉이 5400만원인데 지원금 대상에서 제외됐네요.”



건강보험료 납부액 기준 초과로 ‘2차 고유가 피해지원금’ 지급 대상에서 제외된 사람들의 볼멘소리가 곳곳에서 터져 나오고 있다. 지난해 지급한 ‘2차 민생회복 소비쿠폰’과 비교해 대상이 1000만명 가까이 줄면서 ‘선별 기준이 이해되지 않는다’는 목소리도 크다.



19일 행정안전부에 따르면 전날 밤 12시 기준 고유가 피해지원금 1·2차 누적 신청자는 804만4281명으로 집계됐다. 1차 신청자(297만6000명)를 제외하면 2차 지급이 시작된 지난 18일에만 507만명 정도가 신청한 셈이다.



신청 과정에서 ‘지급 대상 제외’ 통보를 받은 사람들은 불만을 토로하고 있다. 직장인 유모씨(58)는 “주변에 나보다 소득이 많은 사람도 이번에 지원금을 받는다고 들었다”며 “대상자 선별 기준이 이해되지 않는다”고 말했다. 김모씨(56)도 “내가 왜 대상에서 제외됐는지 모르겠다. 이의 신청할 생각”이라고 밝혔다.



SNS와 온라인 커뮤니티 등에서도 “내가 상위 30%라는 게 믿기지 않는다”는 등의 불만 섞인 글들이 이어지고 있다. 한 누리꾼은 “근로소득 급여 받는 무주택 30대인데 지급 대상이 아니다”라며 “옆자리에 서울에 집 있고 공무원 연금 수령하는 65세 단기시간제 근로자는 10만원을 받았다고 한다”고 말했다.



2차 고유가 지원금 지급 대상은 소득 하위 70%로 약 3593만명이다. 반면 지난해 집행된 2차 민생회복 소비쿠폰 대상은 소득 하위 90%로 약 4550만명이었다.



정부는 지난해와 마찬가지로 이번에도 건보료를 기준으로 지급 대상을 선별했다. 가구 구성원 소득을 기반으로 하기 때문에 같은 소득이더라도 가구원 수에 따라 지급 여부가 달라진다.



2차 고유가 지원금은 외벌이 직장가입자 기준으로 1인 가구는 올해 3월 납부한 건보료가 13만원, 2인 가구 14만원, 3인 가구 26만원, 4인 가구 32만원 이하일 때 지급된다. 연 소득으로는 1인 가구는 4340만원, 2인 가구는 4674만원, 3인 가구는 8679만원, 4인 가구는 1억682만원 정도다. 지난해 2차 소비쿠폰의 경우 그해 6월 납부한 건보료가 1인 가구 22만원, 2인 가구 33만원, 3인 가구 42만원, 4인 가구 51만원 이하면 받을 수 있었다.



행안부 관계자는 “오는 7월17일까지 국민신문고와 읍면동 행정복지센터 등을 통해 이의 신청을 접수하고, 심의 결과를 개별 통보하겠다”고 말했다.

