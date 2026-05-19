5·18 단체들, 광주 찾은 신세계 측 ‘사과’ 수용 거부

날짜 맞춰서 의도적인 마케팅 의심 광주교육청 항의서한 등 반발 계속

5·18민주화운동 관련 단체들은 19일 ‘탱크데이’ 이벤트 파문을 사과하러 온 신세계그룹 관계자 면담을 거부했다. 오월단체들은 이번 이벤트가 5·18 46주년 기념일에 맞춰 진행됐다는 점에서 ‘상업적 목적의 의도된 마케팅’이 아닌지 의심하고 있다.



김수완 신세계그룹 경영지원총괄 부사장은 이날 오월단체 사무실이 있는 광주 서구 5·18기념문화센터를 찾았다. 5·18기념재단과 5·18민주화운동부상자회, 5·18민주화운동공로자회, 5·18민주화운동유공자회는 “신세계그룹 관계자의 사과 면담을 거부한다”고 밝혔다. 스타벅스코리아는 신세계 계열사다. 오월단체들은 대국민 사과와 철저한 경위 파악이 선행돼야 한다는 입장이다. 김태찬 5·18민주화운동부상자회 상임부회장은 “회원들 반발이 거세다. 특정한 날짜에 이런 이벤트를 진행한 것은 정용진 회장의 과거 발언 등에 비춰보면 노이즈 마케팅이 의심된다”고 말했다. 고재대 5·18기념재단 사무처장은 “5·18 피해자들과 광주시민들의 분노가 크다”며 “그런 것을 헤아려 신세계에서 조치가 있어야 한다”고 밝혔다.



김 부사장은 발길을 돌리면서 “이번 행사는 고의성을 갖고 진행한 것이 아니다”라고 말했다. 그는 “여러 가지 사안을 볼 때 부적절한 마케팅이었고 향후 이런 일들이 일어나지 않도록 개선하겠다”며 “5·18 영령들에게 죄송한 마음으로 다시 한번 진심으로 사과하겠다”고 했다.



광주 지역 반발은 이어졌다. 광주시교육청은 스타벅스코리아에 ‘항의서한’을 보냈다고 밝혔다. 시교육청은 “과거 군부독재의 폭력적 진압을 연상시키는 탱크라는 단어를 5·18 당일 마케팅에 사용한 것에 교육계 안팎에서 공분이 일고 있다”며 “지속되는 역사적 왜곡과 이로 인해 광주시민들이 겪는 2차 가해가 염려스럽다”고 밝혔다. 광주경실련도 성명에서 “스타벅스는 행사 중단과 사과에 나섰지만 이미 상처받은 광주의 역사와 시민의 자존심은 쉽게 회복될 수 없다”며 “이번 사태는 단순한 직원 개인의 실수가 아니라 기업 내부 전반에 역사 감수성과 민주주의 의식이 부재하다는 것을 보여준다”고 지적했다.

