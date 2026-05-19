창간 80주년 경향신문

안동서 손잡은 한·일 정상···일 언론 “불안한 국제 정세 속 외교력 어필 필요 맞아떨어져”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동에서 4개월 만에 정상회담을 연 가운데 일본 언론들은 양국 정상이 미·이란 전쟁 등 불안한 국제 정세 속에서 외교 성과를 부각하기 위해 관계 강화에 나섰다고 평가했다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리는 19일 한·일 정상회담과 공동언론발표 이후 화기애애한 분위기 속에서 만찬을 진행했다.

이 대통령은 경북 안동 한 호텔에서 열린 한·일 정상 만찬에서 다카이치 총리를 위해 고춧가루를 모두 뺀 음식들로 준비했다며, 안동은 내륙이라 옛날부터 생물 식재료가 귀했던 곳이라고 소개했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면...

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

안동서 손잡은 한·일 정상···일 언론 “불안한 국제 정세 속 외교력 어필 필요 맞아떨어져”

입력 2026.05.19 21:22

수정 2026.05.19 21:25

펼치기/접기
  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 19일 경북 안동의 한 호텔에 마련된 정상회담장에서 다카이치 사나에 일본 총리와 확대 정상회담에 앞서 악수를 한 뒤 자리를 안내하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 19일 경북 안동의 한 호텔에 마련된 정상회담장에서 다카이치 사나에 일본 총리와 확대 정상회담에 앞서 악수를 한 뒤 자리를 안내하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동에서 4개월 만에 정상회담을 연 가운데 일본 언론들은 양국 정상이 미·이란 전쟁 등 불안한 국제 정세 속에서 외교 성과를 부각하기 위해 관계 강화에 나섰다고 평가했다.

마이니치신문은 이날 회담 결과를 전하면서 중국과의 관계 악화로 한국과의 연대 강화를 통해 지역 안정을 도모하려는 다카이치 총리와 6월 지방선거를 앞두고 국내에 외교력을 보여주려는 이 대통령의 필요가 맞아떨어졌다고 평가했다.

신문은 “양국 관계가 과거 최악에 치달았다”면서 “양국 관계가 이만큼 회복돼 눈물이 날 것 같다”는 일본 외무성 간부의 반응도 전했다. 다카이치 총리 집권 이후 가장 자주 대면한 외국 정상이 이 대통령이라는 점도 짚었다.

아사히신문도 중동 정세 등 외부 요인으로 인해 한·일 양국이 손을 잡을 수밖에 없다는 점에 주목했다. 신문은 “원유 가격 상승 여파가 물가에 본격적으로 영향을 미치고 있는 상황에서 외교적 성과로 국내 여론에 어필하려는 의도가 있다”고 평가하면서 “협력 말고 선택지가 없다”는 한국 정부 관계자의 발언을 인용했다.

이어 이 대통령 역시 ‘실용 외교’를 강조하고 있고, 다카이치 총리를 향해 날선 발언을 하던 과거와 달리 대통령 취임 이후에는 한·일 관계를 강조하고 있다는 점도 짚었다.

요미우리신문은 이번 회담이 지난 14일 중국 베이징에서 열린 미·중 정상회담 직후에 이뤄진 점에 주목하면서 “양국 정상이 미·중 회담 결과와 관련된 정보를 공유하고 향후 미·중 대응 방향에 대한 의견을 교환했을 것이라고 분석했다.

이 대통령의 고향인 안동도 주목을 받았다. NHK 방송은 안동이 조선 시대 많은 유학자를 배출했으며 2010년 하회 마을이 세계문화유산으로 지정됐다는 것을 소개했다. 마이니치신문은 안동 하회탈과 조선통신사 세트, 백자 액자 등 이 대통령이 다카이치 총리를 위해 준비한 선물을 상세히 소개했다.

중동발 위기 함께 맞닥뜨린 한·일…‘에너지 안보’ 공동방어선 구축 나선 정상들

한·일 정상이 19일 액화천연가스(LNG)와 원유 수급을 위한 협력에 뜻을 모은 것은 중동 전쟁 장기화와 호르무즈 해협 봉쇄로 초래된 양국의 에너지·공급망 위기에 공동방어선을 형성해 대응해 나가겠다는 것으로 풀이된다. 양국 모두 경제·산업 전반에 중동산 에너지 의존도가 높아 중동 정세 불안에 취약한 공통의 위기 상황을 구체적인 협력 방안으로 돌파하겠다...

https://www.khan.co.kr/article/202605191944001

다카이치 총리 “내일 의회 일정 있어 술 마실지 고민”···이 대통령 “제가 전화해볼까요?”

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리는 19일 한·일 정상회담과 공동언론발표 이후 화기애애한 분위기 속에서 만찬을 진행했다. 이 대통령은 경북 안동 한 호텔에서 열린 한·일 정상 만찬에서 다카이치 총리를 위해 고춧가루를 모두 뺀 음식들로 준비했다며, 안동은 내륙이라 옛날부터 생물 식재료가 귀했던 곳이라고 소개했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면...

https://www.khan.co.kr/article/202605192028001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글