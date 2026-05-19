서울·영남 여론조사 ‘접전’…여야 모두 “어렵다” 낙관론 경계

정청래 “서울·TK 어려워”…공식 선거운동 앞 지지층 결집 호소 국힘선 “추경호 이기는 흐름”…울산 범보수 단일화 요구 목소리

6·3 지방선거 공식 선거운동 개시일을 사흘 앞둔 19일 정청래 더불어민주당 대표가 서울과 영남권 선거 판세에 대해 “어렵다”고 말했다. 선거 국면 초반 제기된 낙관론을 경계하며 지지층을 확실하게 결집하려는 의도로 풀이된다. 국민의힘도 ‘경북 제외 전 지역이 어려운 상황’이라며 보수 표심 모으기에 공을 들이고 있다. 남은 기간 여야 세력 결집이 어느 정도로 이루어질지 주목된다.



정 대표는 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장> 인터뷰에서 “있는 그대로 말씀드리면 대구·경북은 많이 어렵다”고 말했다. 또 “부·울·경은 해볼 만하다. 그런데 어렵다”며 “서울도 많이 어려워지고 있다”고 했다. 정 대표는 “처음에 (당내) 안심론, 낙관론이 너무 빨리 있지 않았을까”라며 “목표는 높게, 태도는 낮게 (하자고) 말씀드리곤 했는데, 지금부터라도 더 긴장하고 절실하고 간절한 마음으로 뛰어야 하겠다”고 말했다.



그동안 말을 아꼈던 정 대표가 공개적으로 격전지 판세에 우려를 표한 것은 최근 여야 지지율 격차가 좁혀졌기 때문으로 보인다. 뉴스1이 한국갤럽에 의뢰해 지난 9~11일 조사한 결과 서울시장 지지도는 정원오 민주당 후보 46%, 오세훈 국민의힘 후보 38%, 대구시장 지지도는 김부겸 민주당 후보 44%, 추경호 국민의힘 후보 41%로 나타났다. 10~11일 조사된 부산시장 지지도는 전재수 민주당 후보 43%, 박형준 국민의힘 후보 41%였다. 전화조사원 인터뷰로 진행된 이번 조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위 홈페이지를 참조하면 된다.



여당에서는 서울시장 선거 전략에 보완이 필요하다는 공감대가 있다. 국민의힘이 정 후보를 상대로 제기한 여종업원 외박 종용 의혹에 대해 적시에 반박하지 않은 것을 두고 당내에도 문제의식이 있는 것으로 알려졌다. 한 민주당 의원은 “서울은 긴장감이 많이 있는 상황”이라며 “(정 후보가) 다음 TV 토론 때 뭔가 다른 모습을 보여주지 않을까 생각한다”고 했다.



다른 민주당 중진 의원은 “울산, 부산은 될 가능성이 크고 대구와 경남은 뚜껑을 열어봐야 알 것 같다”며 “경남은 최근 좀 나아졌지만 (여론조사에 응하지 않는) 시골 지역이 많아 봐야 한다”고 했다.



국민의힘은 서울과 영남권 보수 결집 추세는 뚜렷하다고 보지만 승리 가능한 수준인지는 의견이 갈린다. 정희용 국민의힘 사무총장은 “민주당 독주를 견제해야 한다는 지지층 결집이 이루어지고 있다”면서도 “경북을 제외하고는 모든 곳이 어려운 상황”이라고 했다.



서울시장 선거에 대해선 신중하다. 국민의힘 관계자는 “흐름상 역전할 수 있는 상황은 아니다”라며 “보수 내에도 오 후보를 싫어하는 사람이 많다. 보수 결집과 중도 확장을 동시에 해내야 할 상황”이라고 했다. 국민의힘은 민주당과 진보당 간 단일화가 추진되고 있는 울산시장 선거에 범보수 단일화가 필요하다고 본다. 선거대책위 고위 관계자는 “단일화가 안 되면 지역 여건상 녹록지 않다”고 말했다.



대구시장 선거에 대해서는 긍정적 전망이 나왔다. 추 후보 캠프 관계자는 “당선 가능성에서 (김 후보를) 이기는 조사도 나오기 시작했다”며 “이기는 흐름을 타고 있다”고 했다.

