정원오 ‘강남’으로, 오세훈 ‘강북’으로…취약 지역 표심 ‘집중 공략’

부동산 규제 완화 앞세운 정 후보 “세금으로 집값 잡기 단호히 반대” 개발 규제 완화 꺼내든 오 후보 “강북을 새 성장 축으로 세울 것”

6·3 지방선거 서울시장 선거가 접전 양상을 보이는 가운데 19일 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 각자의 취약 지역 공략에 나섰다. 정 후보는 강남 표심을 겨냥한 부동산 규제 완화 정책에, 오 후보는 강북 표심을 노린 균형발전 정책에 역량을 집중했다.



정 후보는 부동산 규제 강화 우려에 선을 그으며 보수 표심 확보에 공을 들였다. 그는 이날 방송기자클럽 초청 토론회에서 “세금으로 집값을 잡으려는 것에 단호히 반대한다”며 “이재명 정부와 민주당도 같은 생각”이라고 말했다. 지난 12일 SBS에 출연해 “기본적으로 1가구 1주택자를 보호하는 방향으로 가는 것이 저의 생각”이라며 “시민들의 불편함이 생기면 (정부에) 적극 설명하겠다”고 했다.



정 후보는 강남 4구(강남·서초·송파·강동구) 공략에 집중하고 있다. 지난 8일 강남 4구 현안 해결을 위한 당내 특위 설치를 제안한 데 이어 13일엔 고가 1주택 보유 중산층·은퇴세대를 겨냥해 ‘소득 없는 1주택자를 위한 재산세 감면’ 공약을 내놨다. 이날 양천구 목동 재건축 현장을 방문해 정비사업 활성화 의지도 드러냈다.



오 후보는 강북 남산·북한산 주변 고도규제 완화를 골자로 한 강남북 균형발전 공약을 발표했다. 환승역 주변에 용적률을 1300%까지 허용해 2031년까지 강북·서남권에 20만가구 착공을 유도하겠다고 했다. 도봉구 창동역 일대에 2만석 규모 K팝 공연장을 조성하는 등 강북에 문화콘텐츠 인프라를 집중하겠다고 했다.



오 후보는 “규제의 사슬을 끊고 강북을 새로운 성장축으로 세우겠다”고 했다. 상대적 열세 지역인 노원·도봉·강북 등 강북지역 표심을 겨냥한 전략으로 보인다.



오 후보 측 의혹 제기에 방어적 입장을 취해온 정 후보는 GTX 삼성역 철근 누락 사태를 계기로 반격에 나섰다. 정 후보는 “용산 참사, 이태원 참사, 강남역 침수, 반지하 참사, 싱크홀, 한강버스 사고 등이 반복된다면 이는 서울시의 안전불감증이자 최고 책임자인 시장의 책임”이라고 했다. 오 후보는 “정 후보는 본인이 저지른 일을 지적당하면 네거티브로 규정하고 해명하지 않는다”며 칸쿤 출장 논란과 폭행 전과 논란을 거론했다.

