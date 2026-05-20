삼성전자·구글 ‘AI 글라스’ 처음 공개

구글이 삼성전자와 공동 개발해 온 차세대 인공지능(AI) 스마트 안경이 공개됐다.

19일(현지시간) 미국 캘리포니아 마운티뷰에서 열린 구글의 연례 개발자 콘퍼런스 ‘I/O 2026’에서 구글의 안드로이드 XR 기반 ‘AI 글라스’ 2종이 공개됐다. 구글이 삼성전자와 함께 아이웨어 기업 젠틀몬스터, 워비파커와 협업해 개발한 신규 스마트 안경의 디자인이 공개된 것은 처음이다.

구글의 이번 스마트 안경은 2013년 업계 최초로 ‘구글 글라스’를 출시했다가 개인정보 침해 논란 등으로 2년만에 단종했던 구글이 AI 기능을 강화해 다시 선보인 스마트 안경이다.

이날 공개된 AI 글라스에는 디스플레이는 탑재되어 있지 않지만, 음성으로 제미나이를 호출해 길 안내, 음식 주문, 실시간 번역 등 다양한 AI 경험을 누릴 수 있다. 특히 탑재된 카메라를 통해 스마트 안경을 쓴 상태에서 보이는 풍경을 직접 촬영할 수도 있다.

삼성전자는 자사의 하드웨어 기술과 구글의 개인화된 AI 서비스, 아이웨어 전문 파트너 회사의 디자인을 결합해, 사용자가 일상에서 이질감 없이 상시 착용할 수 있는 가볍고 세련된 ‘안경 폼팩터’를 완성했다고 밝혔다.

삼성전자 모바일 경험(MX)사업부 김정현 부사장은 “이번 AI 글라스는 삼성의 AI 비전을 확장하는 중요한 이정표”라며 “삼성의 모바일 리더십과 파트너사와의 협업을 바탕으로 갤럭시 생태계 경험을 확장해 더 의미있는 사용자 경험을 제공하는 데 집중할 것”이라고 전했다.

구글 안드로이드 XR 담당 샤람 이자디(Shahram Izadi) 부사장은 “신규 글라스는 AI를 일상에서 더 유용하게 만들겠다는 구글과 삼성의 공동 비전이 담긴 제품”이라며 “삼성의 하드웨어 리더십에 아이웨어 파트너사의 프리미엄 디자인을 더해 자연스러운 핸즈프리 경험을 제공할 것”이라고 말했다.