강원 동해안의 거점도시인 강릉시는 ‘보수의 아성’으로 여겨지던 곳이다. 역대 주요 선거에서 보수 성향 정당이 지속해서 강세를 보이며 중도·진보 정당이 좀처럼 힘을 쓰지 못했기 때문이다. 하지만 내란 특검이 본격화된 이후 강릉지역 주민들의 표심이 요동치기 시작하면서 변화의 바람이 불 조짐이 나타나고 있다.

19일 중앙선거관리위원회에 따르면 강릉시장 선거 후보로는 더불어민주당 김중남(63·전 이재명 대통령 후보 선거대책위 강원도당 공동선대위원장), 국민의힘 김홍규(64·현 강릉시장), 무소속 김동기(62·전 워싱턴 총영사) 등 3명이 등록했다.

이들 세 후보가 표밭을 누비고 있는 강릉시의 경우 지방자치가 시행된 이래 31년간 모두 보수 정당이 시장 자리를 독식해 왔다. 심기섭(민선 1~3기 3선), 최명희(민선 4~6기 3선), 김한근(민선 7기), 김홍규(민선 8기) 등 4명의 시장이 모두 민주자유당, 한나라당, 자유한국당, 국민의힘 등 보수당 소속이었다.

보수적인 투표 성향은 12·3 불법계엄으로 윤석열 전 대통령이 탄핵을 당하면서 지난해 6월 치러진 제21대 대통령선거까지 이어졌다. 이재명 대통령은 역대 대선 최다 득표로 당선됐지만 강릉에선 당시 국민의힘 김문수 후보에게 더 많은 표를 몰아줬다. 대선 이후 ‘강원도의 대구’라는 말이 회자할 정도였다.

그러나 불법계엄에 대한 특검 수사 과정을 지켜본 강릉지역 주민들의 표심이 크게 흔들리고 있다는 관측이 나온다. 직장인 박모씨(52)는 “윤 전 대통령과 국민의힘 소속 5선 중진인 권성동 국회의원이 줄줄이 구속돼 실형을 선고받는 모습을 보고서야 이젠 바꿔야 한다는 마음을 먹은 것 같다”고 말했다.

표심 변화는 각종 여론조사에서도 확인된다. KBS춘천방송총국이 한국리서치에 의뢰해 지난 11~14일 강릉지역 주민 600명을 대상으로 실시한 조사 결과를 보면, 민주당 김 후보가 42%로 우위를 달리고 있다. 국민의힘 김 후보는 29.2%, 무소속 김 후보 6.9%로 나타났다. 앞서 강원일보가 에이스리서치에 의뢰해 실시한 여론조사에서도 민주당 김 후보가 42.8%로 1위를 기록했다. (자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 인터넷 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.)

여론조사 결과에 고무된 민주당은 이 대통령의 안정적인 국정운영과 지난해 여름 강릉지역에서 발생한 식수 파동 등으로 인해 변화를 바라는 주민들이 늘어나면서 자당 소속 첫 시장이 나올 것으로 자신한다. 반면 국민의힘은 선거 막판에 보수 결집 현상이 나타나 역전승할 것으로 기대하고 있다.

자영업자인 이모씨(68)는 “과거에도 선거 막판 부동층이 한쪽으로 쏠리면서 여론조사와 다른 결과가 나온 일도 종종 있었다”며 “어느 쪽도 안심할 때가 아닐 것”이라고 말했다.