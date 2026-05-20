창간 80주년 경향신문

오늘은 우산 꼭!···전국 비 내리고 중부·남해안에 강한 비 ‘돌풍·천둥 유의’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

수요일인 20일 전국에 비가 내리고 특히 중부지방과 남해안을 중심으로 강한 비가 올 것으로 예상된다.

기상청은 이날 "비는 오는 21일 오후 대부분 그치겠으나, 강원 동해안·산지와 제주도는 저녁까지 이어지는 곳이 있겠다"며 "비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다"고 밝혔다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도, 강원내륙, 대전·세종·충남과 충북, 경북 서부 내륙과 경북 북부 동해안·북동 산지, 제주도 30~80㎜, 강원 동해안·산지 50~100㎜, 광주·전남과 전북, 부산·울산·경남과 대구·경북 일부 지역 20~60㎜, 제주도 북부 10~60㎜다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오늘은 우산 꼭!···전국 비 내리고 중부·남해안에 강한 비 ‘돌풍·천둥 유의’

입력 2026.05.20 07:21

수정 2026.05.20 07:30

펼치기/접기
  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

절기상 곡우인 지난달 20일 서울 종로구 세종대로 사거리에서 시민들이 우산을 쓴 채 발걸음을 옮기고 있다. 한수빈 기자

절기상 곡우인 지난달 20일 서울 종로구 세종대로 사거리에서 시민들이 우산을 쓴 채 발걸음을 옮기고 있다. 한수빈 기자

수요일인 20일 전국에 비가 내리고 특히 중부지방과 남해안을 중심으로 강한 비가 올 것으로 예상된다.

기상청은 이날 “비는 오는 21일 오후 대부분 그치겠으나, 강원 동해안·산지와 제주도는 저녁까지 이어지는 곳이 있겠다”며 “비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다”고 밝혔다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도, 강원내륙, 대전·세종·충남과 충북, 경북 서부 내륙과 경북 북부 동해안·북동 산지, 제주도 30~80㎜, 강원 동해안·산지 50~100㎜, 광주·전남과 전북, 부산·울산·경남과 대구·경북 일부 지역 20~60㎜, 제주도 북부 10~60㎜다.

이날 오후부터 전국 대부분 지역에 바람이 순간풍속 시속 55㎞(산지 70㎞) 안팎으로 강하게 불겠다. 특히 제주도는 이날 밤부터 순간풍속 7㎞(산지 90㎞) 이상의 매우 강한 바람으로 강풍 특보가 발표될 가능성이 있겠다.

낮 기온은 17∼22도로 예보됐다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 20.6도, 인천 20.8도, 수원 19.9도, 춘천 18.3도, 강릉 18.8도, 청주 19.3도, 대전 17.8도, 전주 17.1도, 광주 18.0도, 제주 22.0도, 대구 15.1도, 부산 18.9도, 울산 16.4도, 창원 17.5도 등이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글