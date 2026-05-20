오늘은 우산 꼭!···전국 비 내리고 중부·남해안에 강한 비 ‘돌풍·천둥 유의’

수요일인 20일 전국에 비가 내리고 특히 중부지방과 남해안을 중심으로 강한 비가 올 것으로 예상된다.

기상청은 이날 “비는 오는 21일 오후 대부분 그치겠으나, 강원 동해안·산지와 제주도는 저녁까지 이어지는 곳이 있겠다”며 “비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다”고 밝혔다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도, 강원내륙, 대전·세종·충남과 충북, 경북 서부 내륙과 경북 북부 동해안·북동 산지, 제주도 30~80㎜, 강원 동해안·산지 50~100㎜, 광주·전남과 전북, 부산·울산·경남과 대구·경북 일부 지역 20~60㎜, 제주도 북부 10~60㎜다.

이날 오후부터 전국 대부분 지역에 바람이 순간풍속 시속 55㎞(산지 70㎞) 안팎으로 강하게 불겠다. 특히 제주도는 이날 밤부터 순간풍속 7㎞(산지 90㎞) 이상의 매우 강한 바람으로 강풍 특보가 발표될 가능성이 있겠다.

낮 기온은 17∼22도로 예보됐다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 20.6도, 인천 20.8도, 수원 19.9도, 춘천 18.3도, 강릉 18.8도, 청주 19.3도, 대전 17.8도, 전주 17.1도, 광주 18.0도, 제주 22.0도, 대구 15.1도, 부산 18.9도, 울산 16.4도, 창원 17.5도 등이다.