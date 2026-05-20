미 국채 금리 급등에 뉴욕증시 하락 마감…나스닥 0.8%↓

19일(현지시간) 미국 채권 금리 급등에 뉴욕증시 3대 주요 지수가 일제히 하락 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 322.24포인트(0.65%) 하락한 4만9363.88에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 49.44포인트(0.67%) 내린 7353.61에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 220.02포인트(0.84%) 내린 2만5870.71에 각각 마감했다. S&P 500지수와 나스닥 지수는 3거래일 연속 하락세였다.

급등한 채권 금리가 증시 하락에 영향을 미쳤다. 30년 만기 미국 국채 금리는 이날 한때 5.197%까지 오르며 2007년 이후 최고치를 기록했다. 장 마감 시점에는 전장보다 5.5bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 5.178%를 나타냈다.

10년 만기 미국 국채 금리는 장중 4.687%까지 오르며 2025년 1월 이후 최고치를 경신했다. 이후 상승 폭을 일부 반납했지만 전장보다 8.7bp 오른 4.667%에 마감했다.

연방준비제도(Fed)의 금리 인상 관측도 커진 것도 증시 하락의 배경이 됐다. 시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리선물 시장에서는 오는 12월까지 연준이 금리를 25bp 이상 인상할 확률을 41.7%로 반영했다. 50bp 인상 확률도 일주일 전 4.7%에서 15.7%로 높여 잡았다.

투자자들은 오는 20일 공개될 지난달 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록에서 향후 통화정책 방향에 대한 단서가 나올지 주목하고 있다.

미국·이란 전쟁에 따른 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 우려도 증시에 부담을 키웠다. 국제유가는 이날 4거래일 만에 소폭 하락했지만 여전히 배럴당 110달러 안팎의 높은 수준을 유지하고 있다.

7월 인도분 브렌트유 선물 가격은 전장보다 0.73% 내린 배럴당 111.29달러에, 6월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 0.82% 하락한 배럴당 107.77달러에 각각 마감했다.