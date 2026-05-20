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본문 요약

삼성전자 노동조합이 예고한 총파업을 하루 앞둔 20일 노사가 성과급 지급 기준과 제도화를 놓고 사실상 최종 협상에 나선다.

박수근 중노위 위원장은 이날 오전 정회 이유에 대한 기자들의 질문에 "쟁점이 여러 가지인데 가장 중요한 하나가 의견 일치가 안 됐다"며 사용자 측이 최종 입장을 정리해 이날 회의에 임할 것이라고 말했다.

중노위가 제시한 대안을 삼성전자 사측이 수용하면 노사는 잠정 합의안을 도출하게 될 것으로 보인다.

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삼성전자 총파업 D-1…노사 오늘 마지막 담판

입력 2026.05.20 07:38

수정 2026.05.20 07:42

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  • 이보라 기자

  • 기사를 재생 중이에요

삼성전자 노사가 협상을 재개한 19일 경기 수원시 삼성전자 본사. 정효진 기자

삼성전자 노사가 협상을 재개한 19일 경기 수원시 삼성전자 본사. 정효진 기자

삼성전자 노동조합이 예고한 총파업을 하루 앞둔 20일 노사가 성과급 지급 기준과 제도화를 놓고 사실상 최종 협상에 나선다.

삼성전자 노사는 20일 오전 10시부터 정부세종청사 중앙노동위원회에서 비공개로 3차 사후조정 회의를 연다.

지난 18일부터 열린 2차 회의는 이날 오전 0시 30분쯤 결론을 짓지 못하고 종료됐다. 중노위는 전날 오전 속개된 회의가 14시간 이상 이어지며 자정을 넘기자 정회한 뒤 차수를 3차로 변경해 다시 열기로 했다.

이날 회의의 관건은 노사가 잠정 합의안을 도출할지 여부다. 박수근 중노위 위원장은 이날 오전 정회 이유에 대한 기자들의 질문에 “쟁점이 여러 가지인데 가장 중요한 하나가 의견 일치가 안 됐다”며 사용자(삼성전자) 측이 최종 입장을 정리해 이날 회의에 임할 것이라고 말했다.

중노위가 제시한 대안을 삼성전자 사측이 수용하면 노사는 잠정 합의안을 도출하게 될 것으로 보인다. 노조는 이 잠정 합의안을 노조원 투표를 통해 추인하는 절차를 거치게 된다.

이날 3차 회의에서 사측이 조정안을 수용하지 않거나 사측이 수용해도 노조 투표가 부결되면 21일부터 총파업이 시작될 수 있다.

중노위가 다시 최종 조정안을 내고 노사가 이에 대한 수용 여부를 결정하는 절차가 추가로 진행될 수도 있다.

파업이 시작될 경우 정부는 국가 경제에 미칠 악영향을 우려하며 긴급조정권 발동 가능성을 시사한 바 있다.

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