트럼프, 이란 공격 보류에 “며칠만 기간 준 것···다시 공격할 수도” 재압박

예정된 이란 공격을 보류했다고 밝힌 도널드 트럼프 대통령이 이란을 다시 칠 수도 있다면서 며칠 정도의 기간을 주는 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 백악관에서 취재진을 만나 걸프국 정상들의 요청으로 이란 공격을 보류한 것이라는 주장을 반복하면서 “그들이 2∼3일 정도만 줄 수 있느냐고 했다. 나는 이틀이나 사흘, 아마도 금요일, 토요일, 일요일, 아니면 다음 주 초 등 일정한 기간을 말하는 것”이라고 했다.

앞서 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 ‘걸프국 정상들의 요청으로 19일 예정된 공격을 하지 말라고 군에 지시했다’고 밝혔다. 중국 방문을 마친 뒤 확전의 부담 속에 외교의 공간을 열어두고 합의를 종용하려는 의도로 관측됐다.

그는 이날로 예정한 이란 공격을 보류했으나 이란과의 협상에 진척이 없으면 이르면 2∼3일 내로 공격을 재개할 수 있다고 압박했다. 트럼프 대통령은 “(이란은) 합의를 간청하고 있다. 우리가 그렇게 하지 않기를 바라지만 아마 또 한 번 큰 타격을 입혀야 할지도 모른다. 아직 확실치는 않지만 아주 곧 알게 될 것”이라고 말했다.

이어 “그들(이란)은 핵무기를 절대 갖지 못할 것이고 아마 머지않은 시점에 그렇게 될 것”이라며 “군사적 수단이든 합의든 그들은 아주 곧 문을 열기 시작할 것”이라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 이란 공격 시점을 아무에게도 말하지 않았다면서 공격 보류 결정을 내릴 때 공격을 최종적으로 결정하기 한 시간 전이었다고도 했다.

트럼프 대통령은 이란 전쟁에 대해 “정치적으로 (전쟁을) 하는 것이 아니다. 모두가 (이란 전쟁이) 인기 없다고 하는데 이게 로스앤젤레스를, 대도시를 아주 순식간에 없애버릴 수 있는 핵무기와 관련된 것이라는 걸 알면 아주 인기 있다고 본다”고 했다.

한편 그는 최근 중국 방문 당시 시진핑 중국 국가주석이 “이란에 무기를 보내지 않기로 약속했다”고 주장하며 “아름다운 약속이고 시 주석의 말을 믿는다. 정말 감사했다. 우리는 중국에서 멋진 시간을 보냈다”고도 했다.