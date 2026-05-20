경북 칠곡 창고 방수작업 중 천장 파손…20대 외국인 노동자 추락 사망

경북 칠곡에 있는 한 물류창고에서 20대 외국인 노동자가 추락해 숨지는 사고가 발생했다.

20일 경북경찰청과 경북소방본부 등에 따르면 지난 19일 오전 9시4분쯤 경북 칠곡군 왜관읍의 한 물류창고에서 우즈베키스탄 국적 A씨(20대)가 추락해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

A씨는 천장 방수작업 도중 천장이 파손되면서 10ｍ 아래로 떨어진 것으로 알려졌다.

경찰은 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.