서울 동작구서 환기구 청소하던 건물 관리소장 추락해 사망

서울 동작구의 한 건물에서 관리소장이 건물 환기구 청소 중 추락해 사망했다.
20일 서울 동작소방서에 따르면 전날 오후 5시54분쯤 서울 동작구 노량진역 인근 한 건물에서 건물 관리소장 A씨가 환기구 청소작업을 하던 중 약 21ｍ 아래로 추락하는 사고가 발생했다.
신고를 받고 출동한 소방당국은 응급처치 후 A씨를 인근 병원으로 이송했으나 A씨는 결국 숨졌다.
소방당국은 구체적인 사고 원인 등을 조사하고 있다.
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입력 2026.05.20 09:04
수정 2026.05.20 09:39펼치기/접기
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서울 동작구의 한 건물에서 관리소장이 건물 환기구 청소 중 추락해 사망했다.
20일 서울 동작소방서에 따르면 전날 오후 5시54분쯤 서울 동작구 노량진역 인근 한 건물에서 건물 관리소장 A씨가 환기구 청소작업을 하던 중 약 21ｍ 아래로 추락하는 사고가 발생했다.
신고를 받고 출동한 소방당국은 응급처치 후 A씨를 인근 병원으로 이송했으나 A씨는 결국 숨졌다.
소방당국은 구체적인 사고 원인 등을 조사하고 있다.
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