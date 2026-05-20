전남 고흥 해상서 어선 침수…승선원 5명 전원 구조

20일 오전 5시쯤 전남 고흥군 봉래면 외나로도 동쪽 약 10㎞ 해상에서 9.77t급 어선 A호가 침수됐다.

여수해양경찰서에 따르면 A호에는 선장 등 승선원 5명이 타고 있었다. 해경은 침수 신고를 접수한 뒤 경비함정과 구조대를 현장에 급파했다.

승선원 5명은 해경의 구조 요청을 받은 인근 조업선 B호에 의해 모두 구조됐다.

여수해경은 선장과 승선원 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.