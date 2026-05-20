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“한자리에서 즐기는 강릉 빵지 순례”…‘2026 빵 터지는 강릉 빵 페스타’ 22일 개막

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강원 강릉시의 유명 베이커리를 한자리에서 만날 수 있는 대규모 빵 마켓이 열린다.

이곳에서는 강릉 로스터리만의 특색 있는 원두를 10% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

강릉문화재단 관계자는 "강릉이 보유한 우수한 제과·제빵 인프라를 널리 알리기 위해 온 가족이 함께 즐길 수 있는 달콤한 축제의 장을 마련했다"라고 말했다.

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“한자리에서 즐기는 강릉 빵지 순례”…‘2026 빵 터지는 강릉 빵 페스타’ 22일 개막

입력 2026.05.20 09:52

수정 2026.05.20 09:58

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  • 최승현 기자

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25일까지 나흘간 강릉대도호부 관아 일원서 열려

베이커리·디저트·음료 브랜드 등 61개 업체 참여

‘2026 빵 터지는 강릉 빵 페스파’ 안내문. 강릉시 제공

‘2026 빵 터지는 강릉 빵 페스파’ 안내문. 강릉시 제공

강원 강릉시의 유명 베이커리를 한자리에서 만날 수 있는 대규모 빵 마켓이 열린다.

강릉시와 (재)강릉문화재단은 오는 22일부터 25일까지 나흘간 강릉대도호부 관아 일원에서 ‘2026 빵 터지는 강릉 빵 페스타’를 개최한다고 20일 밝혔다.

매일 오전 11시부터 오후 8시까지 운영되는 이번 축제에는 지역을 대표하는 베이커리와 디저트 브랜드 43개 사와 음료 브랜드 18개 사 등 모두 61개 업체가 참여한다.

강릉 곳곳에서 사랑받아온 로컬 브랜드를 한곳에 집약해 놓은 것이 특징이다.

전통 있는 베이커리부터 젊은 감각의 트렌디한 디저트 브랜드, 사회관계망서비스(SNS)에서 인기몰이 중인 신흥 브랜드 등 다양한 제품이 판매된다.

관람객이 직접 참여하고 즐길 수 있는 부대행사도 마련된다.

오는 22일과 23일 오후 2시에 시민과 관광객 500여 명이 참여하는 ‘대형 컵케이크 만들기’ 퍼포먼스가 펼쳐져 색다른 볼거리를 제공한다.

베이킹을 주제로 한 현장 프로그램인 ‘빵 터지는 베이킹 쇼’도 진행된다.

강릉을 대표하는 제빵 명인이 시그니처 빵의 반죽부터 굽기까지 전 과정을 라이브로 시연하며, 선착순 100명을 대상으로 갓 구워낸 빵을 맛볼 수 있는 특별한 시식 기회도 마련된다.

행사장 내 조성되는 ‘강릉 커피 팝업스토어’ 에서는 다양한 시음 및 체험 프로그램이 운영된다.

이곳에서는 강릉 로스터리만의 특색 있는 원두를 10% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

강릉문화재단 관계자는 “강릉이 보유한 우수한 제과·제빵 인프라를 널리 알리기 위해 온 가족이 함께 즐길 수 있는 달콤한 축제의 장을 마련했다”라고 말했다.

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