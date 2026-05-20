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횡성 반값 여행'을 진행한다고 20일 밝혔다.

참여를 원하는 관광객은 여행 시작 최소 1일 전까지 '횡성 반값 여행' 전용 인터넷 홈페이지를 통해 신청을 완료해야 한다.

여행 중에 횡성지역 관광 관련 업체에서 10만 원 이상을 지출하고, 주요 관광지 1개소 이상을 방문해 인증 사진을 촬영하면 된다.

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‘반갑소! 횡성 반값 여행’···횡성군 20일부터 접수 시작

입력 2026.05.20 10:06

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

여행경비의 50% 환급, 청년층에겐 70% 파격 혜택

‘반갑소! 횡성 반값 여행’ 안내 포스터. 횡성군 제공

‘반갑소! 횡성 반값 여행’ 안내 포스터. 횡성군 제공

강원 횡성군은 외지 관광객을 대상으로 여행비 환급 이벤트인 ‘반갑소! 횡성 반값 여행’을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 사업은 인구 감소지역의 관광을 활성화하고 지역 소상공인의 매출 증대를 돕기 위해 마련됐다.

횡성을 방문하는 외지 관광객이 관광 업종에서 지출한 비용의 50~70%를 지역 화폐인 ‘모바일 횡성 지역 상품권’으로 되돌려주는 방식으로 진행된다.

지원 대상은 횡성 여행을 계획 중인 대한민국 국민이다.

횡성을 비롯해 원주, 홍천, 영월, 평창, 경기 양평 등 인근 지역 주민들은 지원 대상에서 제외된다.

개인은 최대 10만 원, 만 19~34세 청년은 최대 14만 원(70% 적용)을 환급 받을 수 있다.

또 2인 이상 가족과 단체의 경우 최대 20만 원, 3~5인 가족과 단체에는 최대 50만 원까지 환급 혜택이 주어진다.

참여를 원하는 관광객은 여행 시작 최소 1일 전까지 ‘횡성 반값 여행’ 전용 인터넷 홈페이지를 통해 신청을 완료해야 한다.

여행 중에 횡성지역 관광 관련 업체에서 10만 원 이상을 지출하고, 주요 관광지 1개소 이상을 방문해 인증 사진을 촬영하면 된다.

여행을 마친 후 7일 이내에 인터넷 홈페이지에 영수증과 인증 사진을 첨부해 정산을 신청하면 된다.

횡성군은 14일 이내에 모바일 지역 상품권으로 환급금을 지급할 예정이다.

이 상품권은 오는 12월 31일까지 횡성지역 제로페이 가맹점에서 사용할 수 있어 관광객의 재방문을 자연스럽게 유도할 것으로 기대된다.

자세한 신청 방법과 지원 기준 등은 ‘횡성 반값 여행’ 공식 인터넷 홈페이지(https://hs.halftrip.kr)에서 확인할 수 있다.

유은경 횡성군 문화관광과장은 “이번 반값 여행 사업이 고물가 시대 관광객들의 비용 부담을 덜어주는 동시에 지역 골목상권에 실질적인 활력을 불어넣는 마중물이 되길 바란다”라고 말했다.

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