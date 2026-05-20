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본문 요약

충남도가 기존 산업단지인 서산 테크노밸리와 서산 오토밸리 등을 연계해 서북부권 산업 경쟁력 강화에 나선다.

도는 20일 서산시 성연면 일람리 일원에 조성하는 '서산 성연일반산업단지' 조성계획을 최종 승인·고시했다.

이번 산업단지는 기존 산업단지와 연계해 서북부권 산업 경쟁력을 높이고 제조·물류기업 수요에 대응하기 위해 추진된다.

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“서북부권 산업 경쟁력 강화”···충남도, 서산 성연일반산업단지’ 조성계획 승인

입력 2026.05.20 10:14

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충남도, 2028년까지 1026억원 투입

기업 유치·일자리 창출 기대

서산 성연일반산업단지 위치도. 충남도 제공

서산 성연일반산업단지 위치도. 충남도 제공

충남도가 기존 산업단지인 서산 테크노밸리와 서산 오토밸리 등을 연계해 서북부권 산업 경쟁력 강화에 나선다.

도는 20일 서산시 성연면 일람리 일원에 조성하는 ‘서산 성연일반산업단지’ 조성계획을 최종 승인·고시했다.

이번 산업단지는 기존 산업단지와 연계해 서북부권 산업 경쟁력을 높이고 제조·물류기업 수요에 대응하기 위해 추진된다. 도는 지역 산업 생태계 강화와 양질의 일자리 창출의 핵심 거점 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

특히 개발이 완료된 석산부지를 산업단지로 전환해 산업용지로 공급함으로써 토지 이용 효율을 높이고 신규 산업 입지 부족 문제를 해소할 계획이다. 상대적으로 저렴한 공장용지를 제공해 기업 유치 여건도 개선한다는 방침이다.

서산 성연일반산업단지는 총면적 57만3046㎡ 규모로 조성되며 이 가운데 산업시설용지는 33만4047㎡로 전체의 58.3%를 차지한다. 총사업비는 1026억원으로 민간 개발 방식으로 추진되며 2028년까지 단계적으로 조성할 예정이다.

주요 유치 업종은 비금속 광물제품 제조업을 비롯해 1차 금속 제조업, 의료·정밀·광학 기기 및 시계 제조업, 기타 기계 및 장비 제조업, 창고 및 운송 관련 서비스업 등이다.

입주 의향 조사에서는 관련 기업들의 희망 부지 면적이 총 81만㎡를 넘어서며 향후 기업 유치 가능성도 높은 것으로 나타났다.

도는 산업단지 조성 이후 생산 유발 효과 2006억원, 고용 유발 효과 1374명, 부가가치 유발 효과 836억원 등이 발생할 것으로 전망했다.

도 관계자는 “서산 성연일반산업단지는 서북부권 산업 생태계를 더욱 견고하게 만드는 핵심 거점”이라며 “차질 없는 산업단지 조성과 우수기업 유치를 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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