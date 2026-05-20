서산 잠홍동 공동묘지 부지, ‘아이행복타운’으로 재탄생할까

민·관 협력 추진단 운영 통해 활용 방안 논의 실내형 어린이 놀이·체험시설 우선 검토

충남 서산시는 잠홍동 공동묘지 부지 활용 방안을 가족 중심의 ‘(가칭)아이행복타운’ 조성 방향으로 검토하고 있다고 20일 밝혔다.

시는 지난해 8월 지역 주민과 관계 공무원이 함께 참여하는 ‘민·관 협력 추진단’을 구성한 뒤 총 6차례 회의와 벤치마킹을 통해 해당 부지 활용 방안을 논의해 왔다.

추진단은 그동안 반려동물 복지시설, 차량 연계형 야영시설, 어린이 놀이시설 등 다양한 활용 가능성을 검토했다. 지난 3월에는 경북 의성 펫월드와 논산 덕바위 농촌체험휴양마을을 방문해 운영 사례를 살펴봤다.

이어 지난 14일에는 경기 고양시 소재 YMCA 스포츠 어드벤처를 찾아 실내형 어린이 놀이·체험시설 운영 방식과 가족 단위 이용객 중심 프로그램 등을 확인했다.

이후 열린 추진단 6차 회의에서는 잠홍동 공동묘지 부지를 가족·어린이 중심의 테마형 복합 공간인 ‘(가칭)아이행복타운’으로 조성하는 방향에 의견이 모아졌다.

우선 추진 사업으로는 사계절 이용이 가능한 실내형 어린이 놀이·체험시설 조성이 검토되고 있으며 시는 향후 주민 의견 수렴과 추진단 논의를 거쳐 단계별 사업 계획을 구체화할 방침이다.

잠홍동 공동묘지는 잠홍동 일원 3만6008㎡ 규모 부지다. 시는 지난해 유연분묘 정비를 완료했으며 오는 9월 무연분묘 이장 완료를 목표로 분묘 정비사업을 진행 중이다.

시 관계자는 “수년 전부터 공동묘지 인근 주민들 사이에서는 해당 부지를 활용해 주민들을 위한 공공시설과 생활 기반을 마련해달라는 요구가 제기돼 왔다”며 “연고가 확인된 분묘는 보상 절차를 거쳐 이장을 지원하고 무연분묘는 지역 내 무연고자 안치공원으로 옮기는 작업을 진행하고 있다”고 말했다.