영국, 러 원유 정제 연료 수입 허용…“불가피” vs “제재 무력화”

영국이 러시아산 원유를 제3국에서 정제한 연료 수입을 허용하기로 했다. 중동 전쟁 여파로 급등한 에너지 가격에 대응하기 위한 불가피한 조치라는 평가가 나오는 반면, 러시아산 에너지 제재의 우회 통로를 사실상 인정한 것이라는 비판도 제기된다.

19일(현지시간) 로이터통신에 따르면 영국 정부는 러시아산 원유가 사용됐더라도 제3국에서 정제된 경유와 항공유를 수입할 수 있도록 하는 예외 규정을 20일부터 시행할 예정이다. 새 규정은 종료 시한 없이 적용되지만 정기적으로 재검토될 예정이다. 관련 기업에는 거래 기록 보존 의무 등의 조건이 부과된다.

이번 조치는 미국이 러시아산 해상 원유 거래를 일부 허용하도록 한 데 이어 나왔다. 미국은 전날 현재 해상에서 운송이 중단된 러시아산 원유에 대해 에너지 취약 국가들이 30일간 거래할 수 있도록 일반 면허를 발급했다.

중동 전쟁으로 인한 연료 가격 상승은 영국 경제 전망에 부담을 주고 있다. 이날 발표된 영국 공식 통계에서는 급여 지급 규모와 구인 건수가 감소하는 등 노동시장 둔화 조짐이 나타났다.

다만 이번 조치를 두고 러시아 제재 효과를 약화한다는 비판 목소리도 크다. 서방은 러시아의 우크라이나 침공 이후 에너지 수출 수익을 차단하기 위해 제재를 강화해왔지만, 러시아산 원유는 여전히 세계 시장으로 흘러 들어가고 있다. 특히 인도, 튀르키예 등으로 수출된 뒤 현지에서 정제돼 재수출되는 경우가 많아 실제 원산지를 추적하기 어렵다는 문제가 지속해서 제기돼왔다. 미국의 제재 면제 당시에도 “러시아가 더 많은 석유 수익을 확보해 우크라이나 전쟁 자금으로 활용하게 된다”는 지적이 나왔다.

로이터통신은 영국 재무부가 추가 질의에 즉각 답변하지 않았다고 전했다.