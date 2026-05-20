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버려지는 낙과·비상품 참외가 곤충 사료로···경북, 친환경 에코피드 개발

입력 2026.05.20 10:25

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도청사 전경. 경북도 제공

경북도 잠사곤충사업장은 낙과 사과·비상품 참외 등 지역 농업 부산물을 활용한 ‘곤충 맞춤형 친환경 사료(에코피드)’ 개발에 나선다고 20일 밝혔다.

이번 연구는 농촌진흥청과 공동으로 추진하는 ‘AI 기반 곤충자원 맞춤 생산 및 산업화 기술 개발’의 세부 연구과제로 추진된다. 올해부터 2030년까지 5년간 진행되며 총사업비는 79억원이다.

최근 곤충산업이 식·의약 분야 미래 산업으로 주목받고 있지만 곤충 사육 농가들은 높은 사료 비용으로 경영에 어려움을 겪고 있다. 이에 경북도는 상품성이 낮아 폐기되는 농업 부산물을 곤충 사료로 활용해 생산비를 낮추고 폐기물 처리 문제도 함께 해결한다는 계획이다.

연구는 현장 적용을 목표로 두 단계로 나눠 추진된다. 1~3년 차에는 낙과 사과·비상품 참외 등 농업 부산물을 활용한 맞춤형 사료 개발에 집중한다. 영양 분석과 안전성 검증을 거쳐 선별된 농업 부산물을 먹이로 만들고 급여한 곤충의 생산성과 기능성 변화를 평가할 예정이다.

4~5년 차에는 실제 곤충 사육 농가를 대상으로 실증에 나선다. 개발된 사료를 현장에 적용해 생산비 절감 효과를 검증하고 자동 먹이 공급 시스템도 개발해 보급할 계획이다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “농업과 환경이 상생하는 지속 가능한 순환농업 모델을 만들어가겠다”고 말했다.

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