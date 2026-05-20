서울 강서구가 투명 페트병을 가져오면 종량제 봉투로 바꿔주는 교환 사업을 추진한다고 20일 밝혔다.

기존에 운영해온 종이팩·폐건전지 등 재활용품 교환 대상을 투명 페트병까지 확대한 것이다.

투명 페트병은 이물질이 없는 상태로 수거되면 새 페트병으로 재가공하거나 의류, 가방 등에 쓰이는 고품질 재생 원료로 쓸 수 있다.

참여를 원하는 주민은 사용한 투명 페트병을 모아 거주지 인근 동 주민센터를 방문하면 된다. 단 재활용 가치를 높이기 위해 페트병을 모을 때는 내용물을 깨끗이 비우고, 부착 상표 제거, 압착 후 뚜껑 닫기를 지켜야 한다.

페트병 1㎏은 음식물 종량제봉투(3ℓ) 1장 또는 일반 종량제봉투(10ℓ) 2장으로 교환할 수 있다. 1인당 하루 최대 교환 수량은 4㎏로 제한한다.

기존의 종이팩·건전지 교환 사업도 계속 운영한다.

종이팩 2㎏은 화장지 1롤로, 폐건전지 0.5㎏은 AA 새 건전지 2개로 교환할 수 있다. 두 품목 모두 음식물 종량제 봉투(3ℓ) 1장 또는 일반 종량제 봉투(10ℓ) 2장으로도 교환 가능하다. 종이팩은 하루 최대 4㎏, 건전지는 2㎏까지 교환 가능하다.

구 관계자는 “투명 페트병은 분리배출만 잘되어도 소중한 자원으로 다시 사용할 수 있다”며 “작은 실천으로 환경을 보호할 수 있도록 주민 여러분의 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.