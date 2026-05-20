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“황태의 본고장 인제군 용대리로 오세요”···‘제26회 용대리 황태축제’ 23일 개막

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본문 요약

강원 인제군 용대리 황태축제추진위원회는 오는 23일부터 25일까지 사흘간 북면 용대삼거리 황태촌 일원에서 '제26회 용대리 황태축제'를 개최한다고 20일 밝혔다.

축제와 관련한 자세한 정보는 용대리 황태축제 공식 인터넷 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

내설악과 인접해 있는 산골 마을인 인제군 북면 용대리는 전국 최대 황태 생산지다.

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“황태의 본고장 인제군 용대리로 오세요”···‘제26회 용대리 황태축제’ 23일 개막

입력 2026.05.20 10:29

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘제26회 용대리황태축제’ 안내 포스터. 인제군 용대리 황태축제추진위원회 제공

‘제26회 용대리황태축제’ 안내 포스터. 인제군 용대리 황태축제추진위원회 제공

강원 인제군 용대리 황태축제추진위원회는 오는 23일부터 25일까지 사흘간 북면 용대삼거리 황태촌 일원에서 ‘제26회 용대리 황태축제’를 개최한다고 20일 밝혔다.

축제 기간에는 각종 공연과 체험 행사, 장터 등 8개 분야 35개의 프로그램이 진행된다.

방문객들은 황탯국과 황태 양념구이 등 다양한 요리를 직접 만들어 볼 수도 있다.

매일 오전 진행되는 ‘대형 가마솥 황탯국 무료 시식’은 용대리 황태의 깊은 맛을 전할 축제의 백미로 꼽힌다.

또 황태 투호, 낚시, 복주머니 던지기 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 이색 이벤트도 진행된다.

개막 첫날인 23일에는 박지후, 마이진, 장하온 등 인기 가수의 축하 공연이 펼쳐진다.

축제 내내 난타, 버스킹, 7080 콘서트 등 다채로운 공연이 이어진다.

이 밖에 고품질 황태를 실속 있게 구매할 수 있는 ‘황태 장터’도 운영된다.

축제와 관련한 자세한 정보는 용대리 황태축제 공식 인터넷 홈페이지(http://www.황태축제.kr)를 통해 확인할 수 있다.

내설악과 인접해 있는 산골 마을인 인제군 북면 용대리는 전국 최대 황태 생산지다.

백담사 입구~용대삼거리 사이 북천변 3㎞ 일대에는 매년 겨울 990~1만3200㎡에 이르는 20~30여 개 황태덕장이 설치된다.

이들 덕장에서는 국내 전체 황태 생산량의 70~80%에 달하는 1800만~2000만 마리의 황태가 생산된다.

이종구 용대리 황태축제추진위원장은 “인제지역에서 생산되는 황태의 우수한 맛과 영양을 알리기 위해 정성껏 축제를 준비했다”라며 “청정 자연과 어우러진 건강한 요리를 즐기며 잊지 못할 봄날의 진정한 힐링을 경험하시길 바란다”라고 말했다.

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