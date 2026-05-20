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본문 요약

화장품과 의류 협찬을 해주겠다며 10대 청소년들에게 접근해 사진을 받아낸 뒤 딥페이크 성 착취물을 제작하고 이를 이용해 금품을 요구한 보이스피싱 조직 일당이 검찰에 넘겨졌다.

경찰은 피해자의 신고를 접수한 뒤 수사에 착수해 지난해 5월부터 조직원 5명을 순차적으로 검거해 구속 송치했으며 국외로 도피했던 총책 A씨는 말레이시아에서 검거해 지난 13일 국내로 송환 후 추가 구속 송치했다.

충남경찰청 관계자는 "최근 미성년 학생들을 대상으로 협찬 등을 미끼로 프로필 사진을 제공받아 성적 허위영상물을 제작한 뒤 유포를 빌미로 금품을 요구하는 범행이 확인되고 있다"며 "교육당국과 협의해 학생 대상 예방 교육을 강화하는 등 유사 범죄 재발 방지에 힘쓸 계획"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“화장품 협찬해줄게”···10대 사진 받아 딥페이크 협박한 조직 검거

입력 2026.05.20 10:31

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충남경찰청, 말레이시아 기반 조직원 6명 구속 송치

미성년자·부모 상대로 영상물 유포 협박하며 금품 요구

충남경찰청 전경. 강정의 기자

충남경찰청 전경. 강정의 기자

화장품과 의류 협찬을 해주겠다며 10대 청소년들에게 접근해 사진을 받아낸 뒤 딥페이크 성 착취물을 제작하고 이를 이용해 금품을 요구한 보이스피싱 조직 일당이 검찰에 넘겨졌다.

충남경찰청 사이버수사대는 정보통신망법·성폭력처벌법 위반, 공갈·사기미수 등의 혐의로 말레이시아 기반 보이스피싱 조직 총책인 20대 A씨 등 6명을 구속 송치했다고 20일 밝혔다.

이들은 지난해 9월부터 최근까지 틱톡과 인스타그램 등 SNS에서 화장품·의류 협찬을 제안하는 방식으로 미성년자 이용자들에게 접근해 얼굴 사진 등을 받아낸 뒤 딥페이크 성 착취물을 제작한 혐의를 받는다.

이후 이들은 피해자와 가족·지인들에게 영상물을 유포하겠다고 협박하며 금품을 요구한 것으로 조사됐다. 피해자는 부모 등을 포함해 모두 18명으로 파악됐다.

또 디지털 성범죄 피해자지원센터 등 유관기관을 사칭해 피해자들에게 접근한 뒤 “영상물 삭제에 필요하다”며 악성 애플리케이션(앱) 설치를 유도한 것으로 드러났다. 이들은 앱을 통해 확보한 연락처를 이용해 가족과 지인들에게 영상물을 유포하겠다고 협박하며 추가 금품을 요구했지만, 실제 피해는 발생하지 않은 것으로 확인됐다.

경찰 조사 결과 조직은 총괄, 허위 영상물 제작, 개인정보 수집 및 악성 앱 유포, 협박·공갈 등의 역할을 나눠 조직적으로 범행한 것으로 나타났다.

경찰은 피해자의 신고를 접수한 뒤 수사에 착수해 지난해 5월부터 조직원 5명을 순차적으로 검거해 구속 송치했으며 국외로 도피했던 총책 A씨는 말레이시아에서 검거해 지난 13일 국내로 송환 후 추가 구속 송치했다.

충남경찰청 관계자는 “최근 미성년 학생들을 대상으로 협찬 등을 미끼로 프로필 사진을 제공받아 성적 허위영상물을 제작한 뒤 유포를 빌미로 금품을 요구하는 범행이 확인되고 있다”며 “교육당국과 협의해 학생 대상 예방 교육을 강화하는 등 유사 범죄 재발 방지에 힘쓸 계획”이라고 말했다.

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