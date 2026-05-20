‘빛만으로 반도체 성능 63배↑’···DGIST, 2D 반도체 제어 기술 개발

대구경북과학기술원(DGIST)은 빛을 이용해 2차원(2D) 반도체의 전기적 성질을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 광 도핑(optical doping) 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

이는 차세대 초소형·고집적 반도체 구현에 필요한 핵심 공정 기술로, 앞으로 2D 기반의 상보형 금속 산화물 반도체(CMOS) 및 3차원 반도체 소자 개발에 기여할 것으로 기대된다고 DGIST측은 밝혔다.

이날 DGIST에 따르면, 2D 반도체는 원자 몇 층 수준의 매우 얇은 두께에서도 우수한 전기적 특성을 보여 차세대 반도체 소재로 주목받고 있다. 하지만 두께가 얇은 만큼 표면 상태의 영향을 크게 받고 결함 등으로 인해 원하는 전기적 특성을 안정적으로 구현하기 어렵다는 한계가 있었다.

특히 반도체의 성질을 조절하는 기존 결함 제어 기술은 고온 열처리와 플라즈마 공정, 전자빔 조사 등에 의존하는 경우가 많았다. 이 과정에서 소재가 손상되거나, 원하지 않는 영역까지 결함이 생기는 문제가 발생했다.

이 때문에 낮은 온도에서 원하는 위치에만 결함을 형성할 수 있는 고정밀 공정 기술의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 새로운 기술을 적용, 반도체의 전기적 특성을 바꾸는 중요한 결함을 빛을 이용해 원하는 위치에만 정밀하게 만드는 데 성공했다. 이는 기존의 직접 레이저 조사 방식보다 낮은 에너지 조건에서 정밀한 결함 제어가 가능하다는 점에서 의미가 크다고 연구팀은 설명했다.

권혁준 DGIST 전기전자컴퓨터공학과 교수는 “단순히 반도체의 특성을 향상시키는 수준을 넘어, 빛만으로 원자 수준의 결함을 원하는 위치에 정밀하게 형성하는 새로운 결함 제어 플랫폼을 제시했다는 데 큰 의미가 있다”면서 “향후 차세대 2D 반도체 기반 CMOS는 물론 미래 반도체 공정의 핵심적인 국소 도핑 기술로 널리 활용될 것으로 기대한다”고 말했다.