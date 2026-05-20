다시 진보당으로···노정현 후보, 부산 연제구청장 선거 단일화 승리

6·3 지방선거 부산 연제구청장 선거 단일화 경선에서 진보당 노정현 후보가 승리했다. 노 후보는 “내란 세력 척결에 앞장서고, 건강한 보수는 포용하겠다”는 입장을 밝혔다.

민주당 부산시당과 진보당 부산시당은 20일 오전 11시 30분 부산시의회 브리핑실에서 민주진보 단일 후보로 노정현 후보를 선출하는 기자회견을 열었다. 노 후보는 지난 18일과 19일 양일간 진행된 여론조사에서 민주당 이정식 후보를 꺾고 단일화에 성공했다. 이번 단일화로 연제구청장 선거는 노 후보와 국민의힘 주석수 후보 2파전으로 진행될 예정이다.

노 후보는 재선 연제구의원을 지낸 인물이다. 현재는 진보당 부산시당위원장을 맡고 있다. 지역 민심을 훓으며 ‘생활 정치’의 중요성을 강조하고 있다. 2021년 부산시장 보궐선거와 연제구 지역 국회의원 후보 등에 잇따라 출마한 이력을 갖고 있다. 노 후보는 이번 단일화로 부산 지역 유일 진보당 소속 기초지자체장 후보가 됐다. 만약 당선된다면 부산 최초의 진보당 지자체장이라는 정치적 위업을 쌓게 된다.

노 후보는 “국민들이 내란이라는 일을 겪은 경험을 갖고 있기 때문에 2024년 같은 결과는 나오지 않을 것으로 본다”며 “연제구 발전을 위해 목숨을 바친다는 각오로 선거에 임하겠다”고 말했다.

다만 이번 단일화로 보수 지지자들이 집결할 수 있다. 연제구는 부산에서 비교적 보수세가 강한 지역으로 평가받는다. 노 후보는 2024년 총선 때도 당시 민주당 이성문 후보를 이기고 단일화에 성공한 적이 있다. 각종 여론조사에서 당선 가능성이 매우 높은 것으로 예상됐지만, 본선에서 국민의힘 김희정 후보에게 고배를 마셨다.

민주당 지역 조직의 행보도 앞으로의 관전 포인트다. 2024년 총선 단일화 패배 이후에 민주당 당협이 적잖은 타격을 입은 것으로 평가되기 때문이다. 특히 거대 정당이며, 현재 여당임에도 불구하고 부산이라는 대도시의 기초지자체장 후보를 내지 못한 점은 지역 당협에 치명적인 영향을 미칠 것으로 예상되기 때문이다. 이 후보가 어떻게 지역을 수습하고, 차기 총선 후보로 성장할 수 있을지에 관심이 쏠리는 이유다.

이 후보는 “민생을 구하고 내란 세력을 심판하라는 구민의 뜻을 받들기 위해 우리는 이제 하나의 팀”이라며 “단일화 경선 결과에 승복하고, 민주당의 지방선거 압승을 위해 백의종군하겠다”고 밝혔다.