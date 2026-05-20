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국수·냉면 제조업, ‘생계형 적합업종’ 재지정···대기업 진입 제한 5년 연장

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국수와 냉면 제조업이 '생계형 적합업종'으로 재지정됐다.

국수·냉면 제조업은 진입 장벽이 낮고 영세한 소상공인이 다수인 시장이라 경영활동 보호 필요성이 인정돼 2021년 생계형 적합업종으로 처음 지정됐다.

생계형 적합업종으로 지정되면 소상공인의 생존권 보장과 경영 안정을 위해 대기업 등이 5년 동안 사업의 인수·개시·확장을 할 수 없다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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국수·냉면 제조업, ‘생계형 적합업종’ 재지정···대기업 진입 제한 5년 연장

입력 2026.05.20 10:55

수정 2026.05.20 11:21

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  • 정대연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

중소벤처기업부 심의·의결

한성숙 중소벤처기업부 장관이 지난 3월20일 청와대 영빈관에서 열린 중소기업인과의 대화에서 발언하고 있다. 김창길 기자

한성숙 중소벤처기업부 장관이 지난 3월20일 청와대 영빈관에서 열린 중소기업인과의 대화에서 발언하고 있다. 김창길 기자

국수와 냉면 제조업이 ‘생계형 적합업종’으로 재지정됐다. 대기업의 시장 진입 제한이 5년간 연장된다.

중소벤처기업부는 지난 19일 생계형 적합업종 심의위원회를 개최해 국수 제조업과 냉면 제조업을 생계형 적합업종으로 재지정하기로 심의·의결했다고 20일 밝혔다. 지정 기간은 오는 27일부터 2031년 5월26일까지 5년간이다. 국수·냉면 제조업은 진입 장벽이 낮고 영세한 소상공인이 다수인 시장이라 경영활동 보호 필요성이 인정돼 2021년 생계형 적합업종으로 처음 지정됐다.

생계형 적합업종으로 지정되면 소상공인의 생존권 보장과 경영 안정을 위해 대기업 등이 5년 동안 사업의 인수·개시·확장을 할 수 없다. 2018년 제정된 ‘소상공인 생계형 적합업종 지정에 관한 특별법’에 따라 운영되고 있다.

재지정 대상 업종 범위는 기존과 마찬가지로 국내에서 생산해 판매하는 국수 중 건면·생면, 냉면 중 건면·생면·숙면으로 한정했다. 대기업 등이 수출·가정간편식(HMR) 등을 위해 생산해 판매하는 경우는 예외적으로 사업의 인수·개시·확장을 승인하기로 했다. 대기업과 소상공인간 상생 노력을 확대하기 위해 소상공인들로부터 납품받는 주문자상표부착생산(OEM) 방식의 생산·판매는 무제한 허용한다.

이은청 중기부 상생협력정책관은 “소상공인을 보호만 하는 것이 아니라, 올해 처음 시행되는 ‘소상공인 생활문화 혁신지원 사업’을 통해 소상공인의 제품·서비스 개선을 지원하는 등 경쟁력 제고를 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

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