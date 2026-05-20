가격 절반에 속도는 4배 빠르게···구글 ‘제미나이 3.5 플래시’ 출시

기존 최고 모델보다 코딩·금융분석 등 뛰어나 경쟁사 오픈AI·앤트로픽 바짝 추격 모양새 검색창도 큰 변화…챗봇 대화창 등 도입

구글이 차세대 경량형 인공지능(AI) 모델 ‘제미나이 3.5 플래시’를 공개했다. 성능은 기존 프론티어 모델과 비슷하면서 추론 속도를 높인 것이 특징이다.

순다르 피차이 구글 최고경영자는 19일(현지시간) 미국 캘리포니아 마운틴뷰 쇼어라인 엠피시어터에서 열린 ‘구글 I/O 2026’에서 제미나이 3.5 플래시를 공개했다.

제미나이 3.5 플래시는 속도와 비용 효율성을 앞세운 경량 모델이다. 경량모델임에도 기존 최고 모델인 ‘제미나이 3.1 프로’보다 에이전트·코딩·금융분석 등에서 뛰어난 성능을 보였다. 코딩 분야에서는 GPT-5.5에 근접한 점수를 얻었다.

구글은 경쟁사 프론티어 모델보다 출력속도가 4배 이상 빠르면서 사용 단가는 절반 이하 수준이라고 설명했다. 구글은 차세대 프론티어 모델인 ‘제미나이 3.5 프로’는 다음달 출시할 것이라고 예고했다.

구글은 자율적으로 상시 업무를 수행하는 능동형 에이전트 ‘제미나이 스파크’도 공개했다. 이용자가 노트북이나 스마트폰을 닫아둬도 24시간 동작하고 이메일 요약, 브리핑 작성, 코딩 등을 할 수 있다.

구글의 상징인 검색창도 대폭 개편된다. 구글 검색창에 텍스트뿐 아니라 이미지·파일·영상을 첨부할 수 있고, 결과 화면에는 이해를 돕는 시각도구나 위젯이 생성된다. 검색결과 상단에는 챗봇 형태 AI 모드로 넘어가는 대화창도 도입했다. 핵심 사업이 검색 사업에서도 AI 전환 속도를 높인 것이다.

텍스트·오디오·이미지·동영상 등 모든 형태의 입력과 출력 능력을 갖춘 ‘제미나이 옴니’도 공개됐다. 기존 모델이 텍스트를 영상으로 바꾸는 역할에 머물렀다면, 제미나이 옴니는 기존 영상의 캐릭터를 바꾸거나 스타일을 변환할 수 있게 됐다.

옴니는 모든 유료구독자, 스파크는 울트라 요금제 가입자를 대상으로 시범 서비스 형태로 제공된다.

구글은 개발자와 중상위 사용자를 겨냥해 그간 월 249.99달러였던 울트라 요금제 가격을 월 100~200달러로 낮췄다. 오픈AI, 앤트로픽 최상위 구독 요금제와 같은 가격이다.