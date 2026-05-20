대구, 청년 대상 1박 2일 ‘취업 캠프’···28~29일 개최

대구시는 오는 28일 미취업 청년들을 대상으로 1박 2일 취업 캠프를 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 캠프는 단순한 정보 제공 중심의 행사가 아닌 직무 탐색과 전략 수립, 실전 대응 등으로 이어지는 통합형 프로그램으로 구성될 예정이다. 청년 구직자가 스스로 취업 방향을 잡고, 취업 준비에 필요한 역량을 체계적으로 키울 수 있는 콘텐츠를 마련했다고 대구시는 밝혔다.

주요 프로그램으로는 개인별 강점과 약점을 분석하는 취업 SWOT 분석, 올해 최신 채용 흐름 및 동향 파악, START 기법을 활용한 역량 중심 입사지원서 작성, 보이스 트레이닝 및 면접 시뮬레이션 등이 있다.

참가자들은 교육 종료 후 실제 취업 준비에 활용할 수 있는 자기소개서 초안과 개인별 목표 설정 워크시트 등을 마련할 수 있다. 이를 통해 구직에 대한 자신감을 높이고 취업 준비의 완성도를 높이는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

대구지역에 거주하는 만 19~39세 미취업 청년이면 누구나 신청 가능하다. 희망자는 대구일자리포털에서 온라인으로 신청하면 된다.

박기환 대구시 경제국장은 “취업 준비에 막막함을 느끼는 청년들이 짧은 시간 동안 자신의 강점을 발견하고 실전 역량을 키울 수 있는 기회가 될 것”이라면서 “앞으로도 지역 청년들이 변화하는 채용 환경에 능동적으로 대응하고 원하는 직무 분야에 진출할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.