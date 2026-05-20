장동혁 “한·일 정상회담 셔틀 아니라 빵셔틀 외교”

“배임죄 폐지는 이재명 재판 지우기”

장동혁 국민의힘 대표는 20일 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리의 한·일정상회담에 대해 “예상대로 성과는 없고 선전만 남았다”며 “셔틀 외교가 아니라 빵셔틀 외교”라고 말했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 “셔틀외교를 자랑하는 이재명에게 본인 과거 발언 그대로 돌려드리겠다”며 이같이 말했다.

장 대표는 “과거사 문제는 조세이 탄광 하나로 다 덮었다. 독도·교과서·위안부·강제징용 문제는 아예 테이블에 올리지도 못했다”며 “일본이 바라는 과거사 물타기에 스스로 들러리를 선 것이다. 보수 정부에서 이랬다면 당장 매국노라고 퍼부었을 것”이라고 말했다.

장 대표는 일본 언론 매체들의 한·일 정상회담 평가 내용을 언급한 뒤 “NHK는 이재명은 국내적으로 외교 성과를 부각해 지방선거 동력을 확보하려는 계산이라고 짚었다. 일본은 처음부터 이재명의 속내를 꿰뚫고 있는 것”이라며 “우리에게는 별다른 실질적 인센티브가 없는데도 일본의 아시아 에너지 패권 장악을 위한 파워 아시아 프로그램에 덥석 참여하겠다고 받았다”고 말했다. 장 대표는 “LNG(액화천연가스)·원유 등 공급망 협력도 지난 3월 장관급 회담에서 이미 합의한 내용을 정치적으로 재포장한 수준”이라며 “LNG 스와프 역시 선언만 있고 실체는 불투명하다. 정작 필요한 한·일 통화 스와프 확대는 꺼내지도 못했다”고 말했다.

장 대표는 여권이 추진하고 있는 배임죄 폐지에 대해선 “기업 경영의 자유를 확대한다는 측면에서 배임죄 보완과 개정이 필요한 것은 사실”이라면서도 “배임죄 자체를 아예 폐지하려는 것은 누가 봐도 이재명 재판 지우기”라고 말했다. 그는 “지우다스의 손 이재명이 헌법 지우고, 법률 지우고, 자기 범죄 지우고, 대한민국을 지우고 있다”며 “이번 지방선거에서 지우다스의 손에 수갑을 채워야 한다”고 말했다.