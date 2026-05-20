정청래 ‘탱크데이’ 스타벅스 출입 자제령…“민주당 후보자·선거운동원 출입 자제가 국민 정서에 맞아”

정청래 더불어민주당 대표가 20일 5·18 광주민주화운동을 폄훼한 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행한 스타벅스를 두고 6·3 지방선거 민주당 후보자와 선거운동원들에게 “스타벅스에 출입하는 거 자체가 국민에게 매우 안 좋은 인상을 줄 수 있다”며 “스타벅스 출입은 자제해주시는 게 국민 정서에 맞지 않을까 개인적으로 생각한다”고 말했다.

정 대표는 이날 경기 여주시에서 열린 현장최고위원회의에서 스타벅스의 탱크데이 마케팅에 대해 “천인공노할 일”이라며 이같이 말했다.

정 대표는 “탱크로 시민들 무자비하게 학살하고 진압하던 그 장면들 어떻게 커피 마케팅용으로 사용할 수 있을까”라며 “박종철 열사가 남영동 고문실에서 ‘탁’ 치니 ‘억’하고 죽었다는 것을 어떻게 마케팅으로 사용할 수 있지 하는 생각이 든다”고 말했다.

정 대표는 “독일의 경우 홀로코스트를 미화하거나 옹호하면 엄중 처벌을 받는다”며 “우리도 독일처럼 5·18이나 다른 민주화운동에 대해 조롱하거나 폄훼하는 것에 있어선 더 강력한 처벌할 수 있는 법을 만들어야겠다고 생각하고 추진하도록 하겠다”고 말했다.

정 대표는 국민의힘 충북도당과 일부 인사가 SNS에 탱크데이 이벤트에 동조하는 글을 올린 것을 두고 “정말 대책 없는 정당”이라며 “국민께서 역사의식 부재뿐 아니라 인간의 존엄을 부정하고 공격한 세력에게는 6월3일 엄중한 심판 해주시리라고 믿는다”고 말했다.

조승래 민주당 사무총장도 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 “국민의힘 일부 도당, 또 관계자들이 5·18 정신을 폄훼하거나, 폭동이나 북한군 개입 이걸 믿고 있는 분들도 있는 거 같다”며 “국민적 합의와 역사적 결정이 된 부분들에 대해선 있는 그대로 받아들였으면 좋겠다”고 말했다.

이소영 민주당 의원은 스타벅스의 이번 마케팅에 상부의 개입이 있었을 거로 보인다고 주장했다. 그는 이날 MBC 라디오 <김종배의 시선집중> 인터뷰에서 “하이레벨, 이게 뭐 정용진 회장이 개입했다고 단정할 수는 없겠지만, 저는 그런 아주 상부의 그런 의사 개입까지 있었다고 본다”고 말했다.

이 의원은 “아주 하이레벨 오더가 있지 않은 한 이런 마케팅은 이루어지기 어려운 것”이라며 “도대체 어떤 과정으로 이루어졌을지 미스터리”라고 말했다.

이 의원은 “스타벅스 같은 대기업이 마케팅을 내놓으면 한 단일팀의 어떤 몇 명의 실무자가 하는 게 아니다”라며 “마케팅팀뿐만 아니라 법무팀, 영업팀 다 관계팀 회람을 해서 결정하게 되는 거고, 이 정도로 금방 이렇게 발견되는 이슈 같은 경우에는 중간과정에서 다 킬이 된다”고 말했다.

이 의원은 “법적 처벌까지 이루어지기는 현행법상 어렵겠지만, 고객인 소비자들도 가만히 있지 않을 것 같다”며 “스타벅스 본사는 지금 이렇게 브랜드 이미지에 먹칠이 된 상태에서 가만히 있겠느냐”고 말했다.