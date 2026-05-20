미 “유럽 주둔 미군, 러·우 전쟁 이전 수준 축소···폴란드 배치 일시 지연”









미국이 유럽에 주둔 중인 미군 병력을 러시아·우크라이나 전쟁 이전 수준으로 줄인다.

미 국방부는 19일(현지시간) 성명을 내고 “유럽에 배치된 여단전투단(BCT) 규모를 기존 4개에서 3개로 감축했다”며 “이는 2021년 수준으로 복귀하는 조치”라고 밝혔다. 여단전투단 1개는 약 4000~4700명 규모다.

국방부는 “이번 결정은 유럽 내 미군 병력 태세에 초점을 맞춘 포괄적이고 다층적인 과정의 결과”라며 “이 과정에서 미국의 모범적인 동맹국인 폴란드로의 미군 배치가 일시적으로 지연되고 있다”고 설명했다.

국방부는 도널드 트럼프 대통령의 ‘미국 우선(America First)’ 기조에 맞춰 나토 회원국들이 유럽 재래식 방어의 주도적 역할을 맡도록 유도하는 것이 이번 조정의 핵심 취지라고 강조했다. 국방부는 “미국의 전략적 및 작전적 요구사항과 더불어 유럽 방어를 위해 병력을 제공할 수 있는 동맹국들의 자체적인 능력에 대한 추가 분석을 바탕으로, 해당 병력 및 기타 유럽 주둔 미군의 최종 배치를 결정할 것”이라고 밝혔다.

국방부는 피트 헤그세스 장관이 브와디스와프 코시니아크카미시 폴란드 부총리 겸 국방장관과 통화했으며, 병력 재배치 검토가 진행되는 동안에도 폴란드 내 미군 주둔은 유지될 것이라고 설명했다.

다만 추가적인 대규모 철수 가능성은 크지 않다는 관측도 나온다. AP통신에 따르면 알렉서스 그린케비치 북대서양조약기구(나토) 유럽연합군 최고사령관은 이날 브뤼셀 나토 본부에서 “현재 계획된 철수 병력은 약 5000명 규모”라며 “단기적으로 추가 감축은 예상하지 않는다”고 말했다.