창간 80주년 경향신문

미 “유럽 주둔 미군, 러·우 전쟁 이전 수준 축소···폴란드 배치 일시 지연”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국이 유럽에 주둔 중인 미군 병력을 러시아·우크라이나 전쟁 이전 수준으로 줄인다.

국방부는 "미국의 전략적 및 작전적 요구사항과 더불어 유럽 방어를 위해 병력을 제공할 수 있는 동맹국들의 자체적인 능력에 대한 추가 분석을 바탕으로, 해당 병력 및 기타 유럽 주둔 미군의 최종 배치를 결정할 것"이라고 밝혔다.

국방부는 피트 헤그세스 장관이 브와디스와프 코시니아크카미시 폴란드 부총리 겸 국방장관과 통화했으며, 병력 재배치 검토가 진행되는 동안에도 폴란드 내 미군 주둔은 유지될 것이라고 설명했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미 “유럽 주둔 미군, 러·우 전쟁 이전 수준 축소···폴란드 배치 일시 지연”

입력 2026.05.20 11:10

수정 2026.05.20 11:18

펼치기/접기
  • 백민정 기자

  • 기사를 재생 중이에요


미 육군 제2기병연대 스트라이커 여단 소속 병사들이 지난 7일 북대서양조약기구(나토)의 ‘세이버 스트라이크 26’ 군사 훈련을 하고 있다. Getty Images/이매진스

미 육군 제2기병연대 스트라이커 여단 소속 병사들이 지난 7일 북대서양조약기구(나토)의 ‘세이버 스트라이크 26’ 군사 훈련을 하고 있다. Getty Images/이매진스


미국이 유럽에 주둔 중인 미군 병력을 러시아·우크라이나 전쟁 이전 수준으로 줄인다.

미 국방부는 19일(현지시간) 성명을 내고 “유럽에 배치된 여단전투단(BCT) 규모를 기존 4개에서 3개로 감축했다”며 “이는 2021년 수준으로 복귀하는 조치”라고 밝혔다. 여단전투단 1개는 약 4000~4700명 규모다.

국방부는 “이번 결정은 유럽 내 미군 병력 태세에 초점을 맞춘 포괄적이고 다층적인 과정의 결과”라며 “이 과정에서 미국의 모범적인 동맹국인 폴란드로의 미군 배치가 일시적으로 지연되고 있다”고 설명했다.

국방부는 도널드 트럼프 대통령의 ‘미국 우선(America First)’ 기조에 맞춰 나토 회원국들이 유럽 재래식 방어의 주도적 역할을 맡도록 유도하는 것이 이번 조정의 핵심 취지라고 강조했다. 국방부는 “미국의 전략적 및 작전적 요구사항과 더불어 유럽 방어를 위해 병력을 제공할 수 있는 동맹국들의 자체적인 능력에 대한 추가 분석을 바탕으로, 해당 병력 및 기타 유럽 주둔 미군의 최종 배치를 결정할 것”이라고 밝혔다.

국방부는 피트 헤그세스 장관이 브와디스와프 코시니아크카미시 폴란드 부총리 겸 국방장관과 통화했으며, 병력 재배치 검토가 진행되는 동안에도 폴란드 내 미군 주둔은 유지될 것이라고 설명했다.

다만 추가적인 대규모 철수 가능성은 크지 않다는 관측도 나온다. AP통신에 따르면 알렉서스 그린케비치 북대서양조약기구(나토) 유럽연합군 최고사령관은 이날 브뤼셀 나토 본부에서 “현재 계획된 철수 병력은 약 5000명 규모”라며 “단기적으로 추가 감축은 예상하지 않는다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글