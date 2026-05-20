[단독]오세훈 1호 공약 ‘2031년까지 31만호 공급’, 박형준 1호 공약 ‘30세에 1억 청년’

오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 6·3 지방선거 1호 공약은 주택 공급 공약, 2호 공약은 공공주택 공급 및 민간임대 지원으로 1·2호 공약 모두 부동산 공약을 내놓았다. 박형준 국민의힘 부산시장 후보는 1호 공약으로 청년층 자산 형성 지원을 내세웠다.

경향신문은 20일 오 후보와 박 후보가 중앙선거관리위원회에 제출한 5대 공약을 입수했다. 선관위는 오는 21일 광역단체장 후보들의 5대 공약을 취합해 공개할 예정이다.

오 후보의 1호 공약 제목은 ‘멈췄던 공급에 속도를! 압도적 주택공급’이다. 다음 서울시장 임기 후 3년인 2029년 내에 8만5000호를, 2031년까지 31만호를 착공하겠다고 밝혔다. 3년 내 착공이 가능한 지역을 핵심전략정비구역으로 선정해 집중 관리하고, 공급 속도를 높이기 위해 인공지능(AI) 기술을 활용하겠다고 밝혔다. ‘신통 AI기획’을 만들어 그간의 재개발·재건축 등 심의 기준을 학습시켜 무엇을 수정·보완해야 하는지를 빠르게 제안하도록 하겠다는 취지다.

오 후보의 2호 공약은 ‘무너진 주거 이동 안전망 복원’이다. 오 후보는 2031년까지 공공임대주택 12만3000호와 공공분양주택 6500호를 공급할 계획이다. 현재 3만7000호인 장기전세주택도 10만6000호로 늘린다.

오 후보의 3호 공약은 지하철 배차 간격을 2분에 1대 수준으로 줄이겠다는 내용 등이 담겼다. 4호 공약은 생애주기별 맞춤형 돌봄 체계를 구축하는 내용을, 5호 공약은 매년 100만개의 일자리를 창출하거나 고용을 유발하겠다는 내용을 담았다.

박 후보는 1호 공약 제목으로 ‘부산찬스-30세에 1억, 청년이 부산에서 시작합니다’를 달았다. 청년들이 적립하고 시가 주도하는 청년기금, 운용을 통한 수익 창출 등을 통해 “부산에서 자란 청년이 1억 자산으로 인생을 시작할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

2호 공약은 가덕신공항 조기 개항, 산업은행 부산 이전, 부산역-북항 통합 환승 및 주차 체계 등 3대 과제를 달성해 부산을 세계적 수준의 도시로 키우겠다는 내용을 담았다.

3호 공약은 부산시 주도의 공공데이터망을 구축한다는 내용이다. 4호는 부산 어느 지역도 24시간 이내에 이동할 수 있도록 교통을 개선하겠다는 내용을 담았다. 5호 공약은 출생, 양육, 일, 학업, 돌봄, 노후 등 시민의 일생 모든 시점에 부산이 촘촘히 지원한다는 취지를 담아 ‘부산최고시민’이란 제목을 달았다.