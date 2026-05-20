“쌀 소비 촉진 해법 찾는다”···전남도, 7월 전국 쌀 요리 경연대회

쌀 소비 감소가 이어지는 가운데 전남도가 간편식·건강식 등 일상에서 활용할 수 있는 쌀 요리 발굴에 나선다. 밥 중심 소비에서 벗어나 다양한 형태의 쌀 소비문화를 확산하려는 취지다.

전남도는 제4회 전국 쌀 요리 경연대회를 개최하기로 하고 오는 7월9일까지 참가자를 모집한다고 20일 밝혔다.

이번 대회는 쌀과 가루쌀을 활용한 창의적인 레시피를 발굴하고 건강한 식문화 확산을 위해 마련됐다. 제1·2회 대회에서는 광주와 순천 지역 참가자가 우수한 성과를 거뒀고, 제3회 대회에는 완도와 경기 파주 등 전국 각지 참가자가 참여했다.

참가 대상은 쌀 요리에 관심 있는 누구나 가능하다. 개인 또는 3명 이내 팀으로 참여할 수 있다.

출품작은 쌀이나 가루쌀을 30% 이상 활용한 요리여야 한다. 신청서와 레시피는 전남도 여성단체협의회 전자우편이나 우편으로 제출하면 된다.

대회는 1차 서류심사와 2차 본선 경연으로 진행된다. 서류심사는 7월10일 열리며 본선 진출 10개 팀을 선발한다. 본선은 7월21일 순천제일대학교 성심관 조리실에서 열린다.

심사는 대중성, 조리 용이성, 영양 우수성, 활용 가능성, 창의성 등을 종합 평가해 진행된다.

시상금은 총 970만원 규모다. 대상 1팀에 200만원, 최우수상 1팀에 150만원, 우수상 2팀에 각 100만원, 장려상 6팀에 각 70만원을 지급한다.

전남도는 수상 요리법을 활용한 영상과 홍보자료를 제작해 식품업체와 온라인 채널 등에 배포할 계획이다.

박상미 전남도 농식품유통과장은 “이번 경연대회를 통해 누구나 쉽게 활용할 다양한 쌀 요리가 발굴되길 기대한다”며 “앞으로도 쌀 소비 확대와 건강한 식문화 조성을 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.