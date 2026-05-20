정부 “가짜뉴스·금품수수 등 발본색원, 무관용 강력 대응”

‘6·3지방선거’ 대국민 담화문 발표

정부가 6·3 지방선거를 앞두고 악의적인 가짜뉴스와 금품수수 등 선거범죄에 대해 무관용 원칙으로 강력히 대응하겠다고 밝혔다.

행정안전부와 법무부는 20일 정부서울청사에서 이런 내용의 제9회 전국동시지방선거 관련 대국민 담화문을 발표했다.

다음달 3일에는 지방정부의 장과 지방의회의원, 교육감 등 총 4227명을 뽑는 지방선거와 14명의 국회의원을 선출하는 재보궐선거가 동시에 실시된다. 담화문 발표는 선거운동기간 시작(21일)을 하루 앞두고 공명선거에 대한 정부의 강력한 의지를 표명하고, 국민의 적극적인 참정권 행사를 당부하기 위한 것이다.

정부는 유권자의 자유로운 판단과 선택을 방해하는 악의적·반복적 허위 가짜뉴스와 금품수수 등의 선거범죄는 무관용 원칙으로 강력히 대응하기로 했다. 특히 가짜뉴스가 민주주의의 근간을 훼손하는 중대한 범죄행위라는 인식 아래 정부 내 공조는 물론 민간과도 긴밀히 협력해 철저히 발본색원 하겠다는 방침이다.

또 공무원이 선거중립 의무를 준수하도록 감찰을 강화하고, 비위 사실 발견 시 지위 고하와 고의 여부를 불문하고 엄중히 조치한다. 또한 선거 분위기에 편승해 업무 처리가 지연되는 등 행정 공백이 발생하지 않도록 지방정부에 대한 지원과 감독을 강화한다.

정부는 투표권의 적극적인 행사도 당부했다. 선거 당일 투표가 어려운 유권자는 오는 29일과 30일 이틀 동안 실시되는 사전투표에 참여하고, 기업과 고용주들에게도 노동자가 투표권을 행사할 수 있도록 적극적인 협조를 요청했다.

윤호중 행안부 장관은 “이번 지방선거는 국민 여러분을 대표해 땀흘릴 일꾼을 정하는 중요한 선거이자 풀뿌리민주주의를 실현할 소중한 기회”라며 “선거 당일 투표가 어려운 유권자들은 29일과 30일 전국 어디에서든 가까운 사전투표소를 방문해 달라”고 말했다.