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포스코퓨처엠, 실리콘 음극재 양산 기술 확보…차세대 배터리 시장 공략

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포스코퓨처엠이 실리콘 음극재 양산 기술을 확보했다.

포스코퓨처엠은 20일 "국내외 주요 고객사와 제품 테스트, 품질 검증을 거쳐 실리콘 음극재 양산 기술을 확보했다"며 "수요와 시장 환경 등을 고려해 2028년 양산 공급을 추진하겠다"라고 밝혔다.

실리콘 음극재는 기존 흑연계 음극재와 비교해 에너지 밀도가 높고 충전 속도가 빠르다.

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포스코퓨처엠, 실리콘 음극재 양산 기술 확보…차세대 배터리 시장 공략

입력 2026.05.20 11:24

  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

흑연계 음극재보다 4배 이상 에너지 저장

“시장 환경 고려해 2028년 양산 공급 추진”

경북 포항시 포스코퓨처엠 실리콘 음극재 데모 플랜트. 포스코퓨처엠 제공

경북 포항시 포스코퓨처엠 실리콘 음극재 데모 플랜트. 포스코퓨처엠 제공

포스코퓨처엠이 실리콘 음극재 양산 기술을 확보했다. 차세대 배터리 시장 공략을 위한 교두보가 마련됐다.

포스코퓨처엠은 20일 “국내외 주요 고객사와 제품 테스트, 품질 검증을 거쳐 실리콘 음극재 양산 기술을 확보했다”며 “수요와 시장 환경 등을 고려해 2028년 양산 공급을 추진하겠다”라고 밝혔다.

실리콘 음극재는 기존 흑연계 음극재와 비교해 에너지 밀도가 높고 충전 속도가 빠르다. 특히 이번에 포스코퓨처엠이 개발한 실리콘 음극재는 흑연계 음극재보다 4배 이상의 에너지를 저장할 수 있다.

보통 실리콘 음극재는 흑연계 음극재와 혼합해 배터리에 사용한다. 포스코퓨처엠은 “실리콘 음극재의 혼합 비중을 20% 이상으로 높인 테스트에서도 충·방전 1000회 이후 초기용량의 80% 이상을 유지하는 성능을 갖췄다”고 설명했다.

실리콘 음극재는 지금까지 높은 에너지 저장 용량에도 충·방전 과정에서 발생하는 부피 팽창이 상용화를 가로막는 한계로 지적됐다. 포스코퓨처엠은 실리콘 나노화 기술과 탄소 복합화 기술을 적용해 팽창 문제를 대폭 완화했다고 밝혔다.

포스코퓨처엠은 프리미엄 전기차(EV) 시장에서 실리콘 음극재 수요가 많아질 것이라고 내다봤다. 휴머노이드 로봇과 항공모빌리티(UAM) 등 차세대 신규 시장으로의 확장 가능성도 크다.

홍영준 포스코퓨처엠 기술연구소장은 “실리콘 음극재는 배터리 성능을 좌우할 차세대 핵심 소재”라며 “축적된 소재 기술과 양산 경험을 바탕으로 고객사에 최고의 솔루션을 제공하고 글로벌 시장 경쟁력을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

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