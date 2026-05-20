대한항공, 인천 영종도에 엔진 502대 정비 ‘항공 MRO’ 조성

인천공항이 위치한 영종도에 국내 규모의 항공정비단지(MRO)가 조성된다.

인천경제자유구역청은 인천시 산업입지심의회에서 대한항공의 영종항공 일반산업단지 입주를 위한 사업 계획이 원안 가결됐다고 20일 밝혔다.

이번 심의는 대한항공이 대규모 항공 MRO 클러스터 조성을 위해 제출한 사업 계획서의 ‘우선 분양 적합 여부’를 검토하기 위한 것이다.

대한항공은 영종항공 일반산업단지 5만692㎡에 1500억원을 들여 항공기 엔진 부품수리 공장을 지을 계획이다.

이번 심의에서 사업계획이 원안 가결됨에 따라 8월 토지매매계약을 체결하고 설계 등을 거쳐 2029년 착공, 2031년 준공할 예정이다.

앞서 대한항공은 이곳에 세계 최대 규모의 엔진 테스트시설과 소형엔진 테스트시설을 운영되고 있다. 또한 운항승무원의 훈련시설인 운항훈련센터도 2016년 준공했다.

또 5800억원을 투자해 엔진 분해·수리·조립·전문시설인 신엔진정비공장을 연말쯤 준공, 내년부터 본격 가동할 예정이다.

신엔진정비공장이 준공되면 현재 엔진 테스트시설에서 생산되는 88대의 엔진이 2030년에는 501대로 늘어난다.

인천경제청은 대한항공의 MRO 클러스터가 조성되면 연간 5조원의 매출과 함께 2000명 이상의 고용 창출이 예상된다고 밝혔다.

항공 MRO는 항공기의 안전과 성능 유지를 위해 정비·수리·분해조립 등 전 과정을 수행하는 전문 정비산업이다.

윤백진 인천경제자유구역청 대행은 “대한항공 MRO 클러스터가 성공적으로 조성되도록 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.