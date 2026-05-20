은행들 1분기 이자로만 15.8조 벌었다…역대 최고치

국내 은행들이 올해 1분기 16조원에 육박하는 이자 이익을 낸 것으로 집계됐다. 1년 전보다 6.4% 늘어난 역대 최대 규모로, 대출 규모와 시장금리가 동시에 늘어난 영향으로 해석된다.

금융감독원이 20일 발표한 ‘2026년 1분기 국내은행 영업실적(잠정)’에 따르면 올해 1분기 국내 은행의 당기순이익은 6조7000억원으로 전년 동기(6조9000억원) 대비 약 3000억원(3.9%) 감소했다.

일반은행의 순이익은 4조3000억원으로 전년 동기(4조2000억원) 대비 1000억원(1.6%) 증가했다. 시중은행은 3조7000억원으로 전년 동기 대비 200억원(0.6%) 감소했는데, 인터넷은행과 지방은행은 각각 3000억원으로 전년 동기 대비 1000억원(45.3%), 100억원(4.0%)씩 늘어났다.

특수은행의 순이익은 2조4000억원으로 전년 동기 대비 3000억원(12.3%) 줄었다.

국내 은행들의 이자이익은 총 15조8000억원으로 지난해 1분기(14조9000억원) 대비 약 1조원 (6.4%) 늘었다. 분기 기준으로 기존 최대 규모인 2022년 4분기의 15조4000억원보다 4000억원 많은 수치다.

대출 채권 등 이자수익자산이 늘어난 데다, 시장금리 상승으로 순이자마진도 증가한 영향으로 분석됐다. 1분기 순이자마진은 1.56%로 전년 동기 대비 0.03%포인트 상승했다.

비이자이익은 1조3000억원으로 전년 동기 대비 7000억원(35.6%) 감소했다. 시장금리 상승으로 유가증권 평가손실이 늘어나면서 유가증권 관련 이익이 3조6000억원 감소한 영향이 컸다.