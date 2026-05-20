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김건희, ‘쥴리 의혹’ 허위사실 공표 재판에 증인 출석…“의혹은 거짓”

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본문 요약

김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기했다가 기소된 안해욱 전 대한초등학교태권도협회장 등의 재판에 나와 의혹은 거짓이라고 밝혔다.

재판부는 김 여사가 이날 증인으로 출석하면서 기존에 김 여사에게 부과한 과태료 300만원을 취소했다.

재판부는 지난달 21일 공판에서 증인 소환에 응하지 않은 김 여사에게 과태료 300만원을 부과하기로 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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김건희, ‘쥴리 의혹’ 허위사실 공표 재판에 증인 출석…“의혹은 거짓”

입력 2026.05.20 11:56

  • 최혜린 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 씨(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)가 지난해 9월 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 첫 재판에 출석하고 있다. 사진공동취재단

도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 씨(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)가 지난해 9월 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 첫 재판에 출석하고 있다. 사진공동취재단

김건희 여사가 이른바 ‘쥴리 의혹’을 제기했다가 기소된 안해욱 전 대한초등학교태권도협회장 등의 재판에 나와 의혹은 거짓이라고 밝혔다.

김건희 여사는 20일 서울중앙지법 형사합의34부(부장판사 한성진) 심리로 열린 안씨 등의 공식선거법 위반 등 혐의 공판에 증인으로 출석했다.

앞서 안씨 등은 2022년 제20대 대통령선거를 앞두고 ‘김 여사가 과거 쥴리라는 예명으로 유흥주점에서 일했다’는 취지 등의 허위사실을 말한 혐의로 기소됐다.

김 여사는 검사의 증인신문에서 안씨 등의 주장은 모두 거짓이라고 답했다. 김 여사는 ‘쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐’는 물음에 “단 한번도 없다”고 말했다. 김건희 여사는 “쥴리라는 얘기를 듣고 충격을 받아서 그때부터 정신과 약을 먹기 시작했다”라며 “(피고인들의) 진정한 반성이 없으면 처벌을 원한다”고 했다.

윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 이른바 ‘쥴리 의혹’을 제기한 안해욱 전 대한초등학교태권도협회장이 20일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있다. 사진공동취재단

윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 이른바 ‘쥴리 의혹’을 제기한 안해욱 전 대한초등학교태권도협회장이 20일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있다. 사진공동취재단

재판부는 김 여사가 이날 증인으로 출석하면서 기존에 김 여사에게 부과한 과태료 300만원을 취소했다. 재판부는 지난달 21일 공판에서 증인 소환에 응하지 않은 김 여사에게 과태료 300만원을 부과하기로 했다. 형사소송법상 법원은 소환장을 송달받은 증인이 정당한 사유 없이 출석하지 않을 경우 500만원 이하의 과태료를 부과할 수 있다.

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