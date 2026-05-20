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본문 요약

철근 누락 사실로 문제가 된 삼성역 수도권광역급행철도-A 노선 3공구 공사의 관리·감독을 맡은 감리회사가 철근이 누락된 사실을 알고도 '검측 체크리스트'의 모든 항목에 '합격'을 표시한 것으로 드러났다.

문제는 감리회사는 철근이 누락된 사실을 보고받고도 검측 결과를 '합격'으로 표시했다는 점이다.

보고서상으로 철근 점검 일자는 지난해 11월11일이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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[단독]삼성역 공사 철근 누락 알고도, 감리회사는 ‘합격’ 표시했다

입력 2026.05.20 11:59

수정 2026.05.20 12:24

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  • 유설희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

삼성역 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 3공구 공사의 감리를 맡은 (주)삼안이 지난해 11월11일 작성해 서울시에 보고한 철근 검측 리스트. 복기왕 의원실 제공.

삼성역 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 3공구 공사의 감리를 맡은 (주)삼안이 지난해 11월11일 작성해 서울시에 보고한 철근 검측 리스트. 복기왕 의원실 제공.

철근 누락으로 문제가 된 삼성역 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 3공구 공사의 관리·감독을 맡은 감리회사가 철근이 빠진 사실을 알고도 ‘검측 체크리스트’의 모든 항목에 ‘합격’을 표시한 것으로 드러났다.

경향신문이 20일 국회 국토교통위원회 소속 복기왕 더불어민주당 의원을 통해 입수한 ‘영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사(토목) 건설사업관리 중간보고서’를 보면, 서울시와 삼성역 3공구 구간 관리용역을 체결한 주식회사 삼안은 지난해 11월 이 보고서를 작성해 서울시 도시기반시설본부장에게 보고했다.

이 보고서에 포함된 철근 관련 ‘검측 체크리스트’를 보면, ‘철근가공의 형상과 크기는 도면과 일치하는가’ ‘철근의 배치 간격은 정확한가’ ‘철근의 배근 순서는 바른가’ 등 10개 항목의 검사 결과에 모두 ‘합격(O)’ 표시가 돼 있다.

감리 업무란, 설계·시공이 법과 기준에 따라 제대로 이뤄졌는지 독립적으로 점검·감독해 안전과 품질을 확인하는 일이다.

문제는 감리회사는 철근이 누락된 사실을 보고받고도 검측 결과를 ‘합격’으로 표시했다는 점이다. 보고서상으로 철근 점검 일자는 지난해 11월11일이다. 이는 감리단과 서울시 모두 철근 누락 사실을 인지한 이후다. 현대건설은 지난해 10월23일 철근 누락 사실을 확인했고, 이어 10월30일 감리단장에게 정식 보고했다. 이후 현대건설은 11월10일 서울시에 이메일로 보고했다.

도면과 달리 철근이 두 줄이 아닌 한 줄만 시공되면서 철근 178t이 빠지는 중대 결함이 발생했는데도 감리단은 문제가 없다는 검측 보고서를 작성한 것이다.

복 의원은 “안전 서류마저 조작됐다”며 “서울시가 이번 사안을 조직적으로 축소·은폐하려한 건 아닌지 밝혀야 한다”고 말했다.

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