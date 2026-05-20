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노태악 선관위원장 “투표용지 최대 8장, 적극 협조 필요…딥페이크 단호히 대응”

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본문 요약

노태악 중앙선거관리위원회 위원장이 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거 공식선거운동 시작일을 하루 앞둔 20일 "이번 선거를 절치부심의 심정으로 철저히 준비하겠다"고 밝혔다.

노 선관위원장은 이날 '국민께 드리는 말씀'을 통해 "국민의 성숙한 민주시민 의식과 그간 안정적으로 지방선거를 관리한 경험을 바탕으로 '대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다'는 헌법정신의 실현을 위해 주어진 책무를 성실히 수행할 것"이라며 이같이 말했다.

노 선관위원장은 "이번 지방선거에서 유권자 한 분이 받는 투표용지가 7장에 이르며 국회의원 재보궐선거까지 함께 치러지는 지역은 최대 8장까지 투표용지를 받게 된다"며 "전국에서 많은 유권자가 동시에 참여하는 선거가 차질없이 진행되기 위해 정부와 사회 각계의 적극적인 협조와 동참이 필요하다"고 했다.

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노태악 선관위원장 “투표용지 최대 8장, 적극 협조 필요…딥페이크 단호히 대응”

입력 2026.05.20 12:00

  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

노태악 중앙선거관리위원회 위원장이 지난 14일 부산 연제구 부산시선거관리위원회를 찾아 후보자등록 신청 현장을 점검하고 있다. 연합뉴스

노태악 중앙선거관리위원회 위원장이 지난 14일 부산 연제구 부산시선거관리위원회를 찾아 후보자등록 신청 현장을 점검하고 있다. 연합뉴스

노태악 중앙선거관리위원회 위원장이 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거 공식선거운동 시작일을 하루 앞둔 20일 “이번 선거를 절치부심의 심정으로 철저히 준비하겠다”고 밝혔다.

노 선관위원장은 이날 ‘국민께 드리는 말씀’을 통해 “국민의 성숙한 민주시민 의식과 그간 안정적으로 지방선거를 관리한 경험을 바탕으로 ‘대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다’는 헌법정신의 실현을 위해 주어진 책무를 성실히 수행할 것”이라며 이같이 말했다.

노 선관위원장은 “이번 지방선거에서 유권자 한 분이 받는 투표용지가 7장에 이르며 국회의원 재보궐선거까지 함께 치러지는 지역은 최대 8장까지 투표용지를 받게 된다”며 “전국에서 많은 유권자가 동시에 참여하는 선거가 차질없이 진행되기 위해 정부와 사회 각계의 적극적인 협조와 동참이 필요하다”고 했다.

노 선관위원장은 “일반 국민이 참여하는 공정선거 참관단을 전국으로 확대·운영하는 등 주요 선거 과정을 투명하게 공개해 불필요한 오해나 의혹이 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”며 “딥페이크 영상을 이용한 선거운동 등 선거 질서를 훼손하는 행위에는 단호하게 대응해 공정하고 깨끗한 선거환경을 만들도록 노력하겠다”고 했다.

노 선관위원장은 “제대로 된 매니페스토 정책선거의 실현을 위해 유권자 여러분이 필요한 선거 정보를 쉽게 접하고 올바른 선택을 할 수 있도록 충실히 지원하겠다”고 말했다.

다음 달 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거와 국회의원 재보궐선거의 공식선거운동 기간은 오는 21일 시작된다. 선거 전날인 다음달 2일까지 13일간 이어진다.

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