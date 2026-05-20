창간 80주년 경향신문

경찰, 테더 코인으로 자금 세탁해 1170억 범죄 수익 얻은 일당 149명 검거

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경찰이 테더 코인 등을 이용해 약 1170억원의 범죄수익금을 세탁한 두개 범죄조직의 총책 등 총 149명을 검거했다.

서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 20일 서울 마포구 청사에서 브리핑을 열고 "국내 대포통장 유통 A 범죄조직이 중국 심천에 거점을 둔 자금세탁 B 범죄조직과 연계해 2024년 3월부터 지난해 8월까지 약 1170억원 상당의 범죄수익금을 은닉, 가장한 범죄 혐의를 적발했다"고 밝혔다.

경찰은 두 조직의 총책 3명을 포함해 총 149명을 범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의로 송치했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경찰, 테더 코인으로 자금 세탁해 1170억 범죄 수익 얻은 일당 149명 검거

입력 2026.05.20 12:04

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경찰 관계자가 20일 서울 마포구의 서울경찰청 마포 청사에서 수사 브리핑을 진행하고 있다. 박채연 기자

경찰 관계자가 20일 서울 마포구의 서울경찰청 마포 청사에서 수사 브리핑을 진행하고 있다. 박채연 기자

경찰이 테더 코인 등을 이용해 약 1170억원의 범죄수익금을 세탁한 두개 범죄조직의 총책 등 총 149명을 검거했다.

서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 20일 서울 마포구 청사에서 브리핑을 열고 “국내 대포통장 유통 A 범죄조직이 중국 심천에 거점을 둔 자금세탁 B 범죄조직과 연계해 2024년 3월부터 지난해 8월까지 약 1170억원 상당의 범죄수익금을 은닉, 가장한 범죄 혐의를 적발했다”고 밝혔다. 경찰은 두 조직의 총책 3명을 포함해 총 149명을 범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의로 송치했다. 이 가운데 7명은 구속 송치했다.

경찰은 A 조직의 13명, B 조직의 8명을 검거했다. 경찰에 따르면 A 범죄조직의 총책인 20대 남성 두명은 2024년 3월부터 지인 또는 지역 선·후배 등으로 구성된 A 단체를 조직하고 하부 조직원 등을 통해 대포통장을 개설·모집한 뒤 다른 범죄단체에 공급해왔다. A 조직과 B 조직은 대포통장만 공급하던 관계였으나 지난해 3월부터 A 조직이 조직원들을 중국 현지로 직접 파견해 B 조직의 피싱 및 자금세탁 범행에 가담시켰다. 이 과정에서 B 조직은 A 조직에게 범행 수익의 3~6%가량을 수수료로 제공했다.

경찰의 관리 대상이었던 폭력조직 3개의 조직원 8명도 송치됐다. 이들은 A 조직으로부터 받은 대포통장을 다른 범죄조직에 유통하고 중간 수수료를 취득했다. 이중 2명은 직접 A 조직에 가입해 범행에 가담했다.

이들은 범행 과정에서 주로 코인을 활용해 자금을 세탁한 것으로 조사됐다. 세탁 자금의 72%는 코인 송금, 19%는 상품권을 통해 이뤄진 것으로 파악됐다. 검거된 116명은 조직들의 자금을 받아 세탁 범행에 가담한 혐의(특정금융정보법 위반)로 송치됐다.

경찰은 “수사 과정에서 확보된 범죄수익금 13억8000만원 상당을 몰수, 추징 보전했다”고 밝혔다. 경찰은 현재 B 조직의 총책인 김모씨를 인터폴 적색수배 및 여권 무효화 조치를 한 상태다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글