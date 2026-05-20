삼성전자 “노측 과도한 요구 수용시 회사 경영원칙 흔들려”

삼성전자 사측은 20일 노사 협상이 사후조정에서 결렬된 것에 대해 노조가 적자사업부에 대해서도 무리한 규모의 보상을 요구했기 때문이라고 밝혔다.

삼성전자는 이날 입장문을 내고 "사후조정에서 막판까지 합의가 이뤄지지 못한 것은 노동조합의 과도한 요구를 그대로 수용할 경우 회사 경영의 기본 원칙이 흔들릴 수 있기 때문"이라고 밝혔다.

이어 "특히 노조는 회사가 성과급 규모와 내용 대부분을 수용했음에도 불구하고 적자 사업부에도 사회적으로 용납되기 어려운 규모의 보상을 하라는 요구를 굽히지 않았다"며 "이는 '성과 있는 곳에 보상이 있다'는 회사 경영의 기본 원칙을 정면으로 위배하는 것"이라고 강조했다.