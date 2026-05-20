경남 외국인 유학생, 국제특급우편 최대 13% 감면 혜택

경남도와 부산지방우정청은 ‘외국인 유학생 국제특급우편’(EMS) 지원사업‘ 업무협약을 했다고 20일 밝혔다.

이에 경남지역 외국인 유학생이 본국에 서류나 물품을 보낼 때 국제우편 요금 부담이 줄어든다. 유학(D-2)·어학연수(D-4)·졸업 후 구직(D-10) 비자로 경남 외국인 유학생이 부산지방우정청 산하 부산·경남·울산 574개 우체국에서 국제특급우편을 보낼 때 혜택을 받을 수 있다.

부산지방우정청은 국제특급우편 요금 10%를 기본적으로 할인한다. 여기에 ’인터넷우체국‘ 애플리케이션이나 인터넷에서 사전접수 후 우체국을 방문해 국제특급우편을 신청하면 요금 3%를 추가 할인해 준다.

예를 들어 베트남 출신 외국인 유학생이 본국으로 10㎏ 무게 국제특급우편을 보내면 기준요금(4만9000원)에서 최대 13%(6370원)를 줄일 수 있다. 혜택을 받으려면 외국인등록증을 제시해야 한다.

경남도 관계자는 “유학생들이 필요한 지원을 계속 찾아 경남에 취업해 정주까지 하는 선순환 생태계를 만들어 나가겠다”고 말했다.