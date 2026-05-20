창간 80주년 경향신문

경남 외국인 유학생, 국제특급우편 최대 13% 감면 혜택

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경남도와 부산지방우정청은 '외국인 유학생 국제특급우편' 지원사업' 업무협약을 했다고 20일 밝혔다.

이에 경남지역 외국인 유학생이 본국에 서류나 물품을 보낼 때 국제우편 요금 부담이 줄어든다.

유학·어학연수·졸업 후 구직 비자로 경남 외국인 유학생이 부산지방우정청 산하 부산·경남·울산 574개 우체국에서 국제특급우편을 보낼 때 혜택을 받을 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경남 외국인 유학생, 국제특급우편 최대 13% 감면 혜택

입력 2026.05.20 12:52

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도와 부산지방우정청은 ‘외국인 유학생 국제특급우편’(EMS) 지원사업‘ 업무협약을 했다고 20일 밝혔다.

이에 경남지역 외국인 유학생이 본국에 서류나 물품을 보낼 때 국제우편 요금 부담이 줄어든다. 유학(D-2)·어학연수(D-4)·졸업 후 구직(D-10) 비자로 경남 외국인 유학생이 부산지방우정청 산하 부산·경남·울산 574개 우체국에서 국제특급우편을 보낼 때 혜택을 받을 수 있다.

부산지방우정청은 국제특급우편 요금 10%를 기본적으로 할인한다. 여기에 ’인터넷우체국‘ 애플리케이션이나 인터넷에서 사전접수 후 우체국을 방문해 국제특급우편을 신청하면 요금 3%를 추가 할인해 준다.

예를 들어 베트남 출신 외국인 유학생이 본국으로 10㎏ 무게 국제특급우편을 보내면 기준요금(4만9000원)에서 최대 13%(6370원)를 줄일 수 있다. 혜택을 받으려면 외국인등록증을 제시해야 한다.

경남도 관계자는 “유학생들이 필요한 지원을 계속 찾아 경남에 취업해 정주까지 하는 선순환 생태계를 만들어 나가겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글