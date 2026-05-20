[속보]중국 상무부 “보잉 항공기 200대 구매…희토류 미국과 충분히 소통”

중국 상무부가 미국 보잉사의 항공기 200대를 구매하겠다고 공식 발표했다. 희토류 수출과 관련해서는 미국과 함께 양국 기업의 상호 이익을 위해 충분히 소통하겠다고 밝혔다.

중국 상무부는 20일 홈페이지에 관세, 무역, 희토류, 항공기, 농산물 등의 항목으로 이뤄진 미·중 정상회담 결과를 설명하는 문답 형식 보도자료를 올려 이 같이 밝혔다. 중국 상무부는 관세와 관련해서는 “양측은 무역이사회를 설립해 동일한 규모의 제품에 대한 동등한 관세 인하 프레임워크를 논의하기로 합의했으며, 규모는 각각 300억 달러 이상”이라고 밝혔다.

무역이사회의 역할과 관련해서는 “중미 양국의 경제무역 협상이 ‘위기 대응’에서 ‘체제화 관리’로 전환되도록 추진해 양측의 경제무역 협력에 효과적인 메커니즘 보장을 제공할 것”이라고 밝혔다.

중국 상무부는 희토류 수출통제와 관련해서는 “중·미 양측은 서로의 합리적이고 합법적인 우려를 공동으로 연구하고 해결할 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “중국 정부는 법에 따라 희토류 등 주요 광물에 대해 수출 통제를 실시하고, 준법 및 민간용 허가 신청을 심사하고 있다”며 “중국은 미국과 함께 양국 기업의 상호 이익 협력을 촉진하고 글로벌 산업 및 공급망의 안전과 안정을 보장하기 위한 좋은 조건을 창출하기를 원한다”고 밝혔다.

중국 상무부는 “중국항공은 자체 항공 운송 발전 필요에 따라 상업화 원칙에 따라 보잉 항공기 200대를 도입할 것”이라면서 “동시에 미국 측은 중국 측에 충분한 엔진과 부품 공급 보장을 제공한다”고 밝혔다.

아울러 중국 측의 미국산 쇠고기 수출 기업 등록 문제와 관련해서는 해관총서(관세청)가 고병원성 조류 인플루엔자(AI)의 종간 전파 위험을 우려해 미국 측에 관련 정보를 요구하고 과학적으로 심사하느라 등록 승인을 보류한 것이라면서 “미국 측이 취한 조치가 중국 측 요구에 부합한다고 판단해 미국 쇠고기 기업의 등록을 재개하기로 결정했다”고 밝혔다.