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본문 요약

충남 천안에서 초등학생들이 차량을 훔쳐 달아났다 경찰에 붙잡히는 사건이 또 발생했다.

경찰 조사 결과 차량은 B군이 운전한 것으로 파악됐다.

B군은 일주일 전 천안에서 발생한 차량 절도 사건 당시 친구가 훔친 차량에 함께 타고 달아났던 초등생 3명 중 한 명인 것으로 확인됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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천안서 또 초등생 차량 절도···일주일 전 사건 연루 학생도 포함

입력 2026.05.20 12:53

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

천안서 차량 훔쳐 당진까지 이동

경찰, 무면허운전·특수절도 혐의 조사

경찰 로고. 경향신문DB

경찰 로고. 경향신문DB

충남 천안에서 초등학생들이 차량을 훔쳐 달아났다 경찰에 붙잡히는 사건이 또 발생했다. 특히 이번 사건에는 일주일 전 천안에서 발생한 차량 절도 사건에 연루됐던 초등생도 포함된 것으로 확인됐다.

20일 천안동남경찰서 등에 따르면 이날 오전 8시17분쯤 천안시 동남구 한 아파트에서 “아들이 차를 훔쳐 달아났다”는 내용의 112 신고가 접수됐다.

A군(12)과 또래인 B군은 이날 오전 6시30분쯤 A군 부친의 승용차를 몰고 달아난 것으로 조사됐다.

이들이 탄 차량은 오전 9시50분쯤 충남 당진에서 발견됐으나, 당시 A군 등은 차량을 버리고 달아난 상태였다.

경찰은 추적 끝에 오전 10시20분쯤 당진시 읍내동 한 PC방에서 A군과 B군을 붙잡았다.

천안에서 당진까지 이동하는 과정에서 별다른 사고는 발생하지 않은 것으로 전해졌다.

경찰 조사 결과 차량은 B군이 운전한 것으로 파악됐다. B군은 일주일 전 천안에서 발생한 차량 절도 사건 당시 친구가 훔친 차량에 함께 타고 달아났던 초등생 3명 중 한 명인 것으로 확인됐다.

경찰은 A군과 B군을 도로교통법상 무면허운전 및 특수절도 혐의로 입건하고 정확한 범행 경위 등을 조사할 방침이다.

경찰 관계자는 “A군이 어떤 방식으로 차량을 훔쳤는지 등을 조사할 계획”이라고 말했다.

“스쿨존 근처에 초등생이 운전을”···출근길에 화들짝

훔친 차량을 몰고 도심을 운전한 초등학생들이 경찰에 붙잡혔다. 충남 천안동남경찰서는 특수절도 및 도로교통법상 무면허 운전 혐의로 초등학생 A군 등 3명을 체포해 조사하고 있다고 13일 밝혔다. A군 등은 이날 오전

https://n.news.naver.com/article/032/0003445468?type=journalists

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