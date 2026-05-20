천안서 또 초등생 차량 절도···일주일 전 사건 연루 학생도 포함

천안서 차량 훔쳐 당진까지 이동 경찰, 무면허운전·특수절도 혐의 조사

충남 천안에서 초등학생들이 차량을 훔쳐 달아났다 경찰에 붙잡히는 사건이 또 발생했다. 특히 이번 사건에는 일주일 전 천안에서 발생한 차량 절도 사건에 연루됐던 초등생도 포함된 것으로 확인됐다.

20일 천안동남경찰서 등에 따르면 이날 오전 8시17분쯤 천안시 동남구 한 아파트에서 “아들이 차를 훔쳐 달아났다”는 내용의 112 신고가 접수됐다.

A군(12)과 또래인 B군은 이날 오전 6시30분쯤 A군 부친의 승용차를 몰고 달아난 것으로 조사됐다.

이들이 탄 차량은 오전 9시50분쯤 충남 당진에서 발견됐으나, 당시 A군 등은 차량을 버리고 달아난 상태였다.

경찰은 추적 끝에 오전 10시20분쯤 당진시 읍내동 한 PC방에서 A군과 B군을 붙잡았다.

천안에서 당진까지 이동하는 과정에서 별다른 사고는 발생하지 않은 것으로 전해졌다.

경찰 조사 결과 차량은 B군이 운전한 것으로 파악됐다. B군은 일주일 전 천안에서 발생한 차량 절도 사건 당시 친구가 훔친 차량에 함께 타고 달아났던 초등생 3명 중 한 명인 것으로 확인됐다.

경찰은 A군과 B군을 도로교통법상 무면허운전 및 특수절도 혐의로 입건하고 정확한 범행 경위 등을 조사할 방침이다.

경찰 관계자는 “A군이 어떤 방식으로 차량을 훔쳤는지 등을 조사할 계획”이라고 말했다.