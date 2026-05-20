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[속보] 시진핑·푸틴 정상회담 시작…“중·러가 공정한 세계질서 증진해야”

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시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 20일 베이징 인민대회당에서 정상회담을 시작했다.

푸틴 대통령은 "러시아와 중국이 세계 안정에 기여하고 있다"라고 말했다.

신화통신에 따르면 이날 오전 11시 인민대회당 동문광장에서는 정상회담에 앞서 푸틴 대통령의 환영식이 열렸다.

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[속보] 시진핑·푸틴 정상회담 시작…“중·러가 공정한 세계질서 증진해야”

입력 2026.05.20 12:56

수정 2026.05.20 13:03

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시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 20일 베이징 인민대회당 동문광장에서 열린 환영식에서 의장대를 사열하고 있다. /EPA연합뉴스

시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 20일 베이징 인민대회당 동문광장에서 열린 환영식에서 의장대를 사열하고 있다. /EPA연합뉴스

시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 20일 베이징 인민대회당에서 정상회담을 시작했다. 시 주석은 “중국과 러시아가 보다 공정한 세계 질서를 증진해야 한다”라고 말했다. 푸틴 대통령은 “러시아와 중국이 세계 안정에 기여하고 있다”라고 말했다.

신화통신에 따르면 이날 오전 11시(현지시간) 인민대회당 동문광장에서는 정상회담에 앞서 푸틴 대통령의 환영식이 열렸다. 시 주석과 푸틴 대통령이 의장대를 사열한 뒤 예포 21발이 발사됐다. 환영식 절차는 지난 14일 도널드 트럼프 미국 대통령 국빈 방중 환영행사 때와 동일했다.

두 정상은 환영식을 마치고 인민대회당에서 비공개 정상회담을 시작했다. 두 정상의 메시지는 공개 모두발언 대신 신화통신을 통해 전달됐다.

푸틴 대통령과 시 주석은 정상회담 이후 양국 협력 방안을 담은 공동성명을 발표할 예정이다. 정상회담은 두 정상 간의 회담과 양측 외교장관이 배석한 확대 정상회담으로 나뉘어 진행된다.

푸틴 대통령과 시 주석은 오후 중국·러시아의 해(2026~2027) 기념행사를 참관하며 푸틴 대통령은 리창 국무원 총리와의 회담도 예정돼 있다. 푸틴 대통령은 이어 시 주석과 만찬과 차담 후 출국할 예정이다.

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