올해도 찾아온 과수화상병에 비상…세종서도 첫 발생

치료제가 없고 확산 속도가 빨라 ‘과수의 구제역’으로 불리는 과수화상병이 올해도 발생해 농정당국에 비상이 걸렸다.

20일 충북도에 따르면 올해 충주를 시작으로 이날 기준 도내에서 발생한 과수화상병은 총 4건으로 집계됐다. 지역별로는 충주 2건, 청주 1건, 음성 1건 등이다. 전국적으로는 경기 1곳, 강원 1곳, 세종 1곳 등이다. 세종 지역에서 과수화상병이 발생한 것은 이번이 처음이다.

과수화상병은 사과와 배 등 과일나무 잎·줄기·꽃·열매 등이 불에 탄 듯 검게 그을린 증세를 보이다가 고사하는 식물병이다. 치료제가 없고 확산 속도가 빨라 ‘과수의 구제역’으로 불린다. 주로 배보다 사과나무가 이 질병에 더 취약한 것으로 알려져 있다.

충주는 도내 최대 사과 주산지로 사과·배 과수원이 총 1455곳, 1012.6㏊에 달해 해마다 피해가 반복되고 있다.

충북도는 과수화상병의 추가 확산을 막기 위해 신속 진단이 가능한 현장 진단실을 운영하는 등 비상 방역 체계에 돌입했다. 농촌진흥청도 전국 화상병 위기경보 단계를 ‘관심’에서 ‘주의’로 격상했고, 충주지역은 ‘경계’로 두단계 상향한 상태다.

과수화상병 발병이 확인되면 과수원 내 전체 나무 중 감염 나무 비율이 5% 미만이면 감염 나무만 제거하거나 부분 폐원 조치한다. 감염 비율이 5~10% 사이일 경우에는 감염 나무의 분포 위치 등 확산 가능성을 식물방제관이 현장에서 종합적으로 판단해 부분 폐원 또는 전체 폐원 여부를 결정한다. 감염 비율이 10% 이상에 달하면 과수원 전체를 폐원해야 한다.

충북도 관계자는 “비가 내린 직후에는 나무가 수분을 빨아들이면서 잠복해 있던 병증이 확연하게 드러난다”며 “과수화상병 피해를 최소화하려면 신속한 진단과 초동 대응이 중요한 만큼 “과수원을 수시로 살펴 의심 증상이 발견되면 즉시 신고해 달라”고 말했다.

충북지역 과수화상병 피해 규모는 2022년 88 농가에 39.4㏊, 2023년 89 농가에 38.5㏊, 2024년 63 농가에 28㏊다, 지난해 64개 농가에 22.51ha다.